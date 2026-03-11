Ηράκλειο:Η πρόταση του Δήμου Μαλεβιζίου για την αξιοποίηση του Αλμυρού ποταμού στο επίκεντρο της επίσκεψης του Περιφερειάρχη Κρήτης στη ΔΕΥΑΜ

Την πρόταση του Δήμος Μαλεβιζίου για την αξιοποίηση του Αλμυρός ποταμός παρουσίασε ο Δήμαρχος Μενέλαος Μποκέας στον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρος Αρναουτάκης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μαλεβιζίου.

Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες της πρότασης του Δήμου για την αξιοποίηση του Αλμυρού ποταμού, με στόχο την ενίσχυση της υδροδότησης της ευρύτερης περιοχής και την αντιμετώπιση των προβλημάτων λειψυδρίας που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια.

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης επεσήμανε ότι η αξιοποίηση του Αλμυρού μπορεί να προχωρήσει μόνο μέσα από στενή συνεργασία με τον Δήμο Μαλεβιζίου και με βάση τη βέλτιστη λύση που θα προκύψει από ειδικούς επιστήμονες και φυσικά τη χρηματοδοτική στήριξη της πολιτείας.

Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου Άρη Σαλούστρο για τον προγραμματισμό της επιχείρησης, ο οποίος περιλαμβάνει την ανόρυξη νέων γεωτρήσεων, την αντικατάσταση παλαιών δικτύων ύδρευσης, καθώς και τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού και την επέκταση υφιστάμενων υποδομών.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης, αφού άκουσε με προσοχή τον σχεδιασμό της ΔΕΥΑΜ, δεσμεύτηκε ότι η Περιφέρεια Κρήτης θα στηρίξει την υλοποίηση σημαντικών έργων ύδρευσης και αποχέτευσης στον Δήμο Μαλεβιζίου, μέσω χρηματοδοτήσεων και ένταξης έργων σε διαθέσιμα προγράμματα. Παράλληλα, ενημέρωσε για τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που αναμένεται να προκηρυχθούν το επόμενο διάστημα για έργα υποδομών στον τομέα του νερού, επισημαίνοντας τη σημασία της ύπαρξης ώριμων και ολοκληρωμένων μελετών προκειμένου τα έργα να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για την επίσκεψή του στη ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, καθώς και για τη διαρκή στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης προς τον Δήμο, με κοινό στόχο την ενίσχυση των υποδομών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.