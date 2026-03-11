Ηράκλειο:Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι κατηγορούμενοι για έκρηξη, κατασκευή, προμήθεια ή κατοχή εκρηκτικών-εμπρηστικών υλών ή μηχανισμών σε σχολείο

Συνελήφθησαν -3- ανήλικοι ημεδαποί κατηγορούμενοι για έκρηξη, κατασκευή, προμήθεια ή κατοχή εκρηκτικών-εμπρηστικών υλών ή μηχανισμών στο Ηράκλειο

Επίσης συνελήφθησαν τρεις ημεδαπές για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Συνελήφθησαν χθες (10.03.2026) από αστυνομικού της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου τρεις ημεδαποί ανήλικοι κατηγορούμενοι για έκρηξη, κατασκευή, προμήθεια ή κατοχή εκρηκτικών/εμπρηστικών υλών ή μηχανισμών στο Ηράκλειο.

Ειδικότερα ,βραδινές ώρες της 09.03.2026 άγνωστοι πυροδότησαν εκρηκτικό μηχανισμό στον αύλειο χώρο εκπαιδευτικού ιδρύματος σε περιοχή του Ηρακλείου.

Από την προανάκριση και αξιοποίηση στοιχείων των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι ημεδαποί οι οποίοι εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν χθες (10.03.2026) απογευματινές ώρες ενώ από το σημείο της έκρηξης ,περισυνελλέγησαν και κατασχέθηκαν:

• δυο πλήρη φιαλίδια βουτανίου,

• υπολείμματα φιαλιδίου οινοπνεύματος, κροτίδας και μονωτικής ταινίας.

Επίσης συνελήφθησαν τρεις ημεδαπές κηδεμόνες των ανηλίκων κατηγορούμενες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Οι συλληφθέντες ανήλικοι θα οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.