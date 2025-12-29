Πολιτικά Κρήτης

Ηράκλειο:Καμία επίπτωση από την μικρής έκτασης φωτιά στο Knossos Royal

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Περιστατικό μικρής έκτασης φωτιάς σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο υπό ριζική ανακαίνιση ξενοδοχείο Knossos Royal στον Ανισσαρά Χερσονήσου, κοντά στο Ηράκλειο, χωρίς να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα ή αναστάτωση και χωρίς καμία επίπτωση στο επενδυτικό έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε περιορισμένο βοηθητικό χώρο (μίνι μάρκετ) εντός του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Knossos Royal, το οποίο βρίσκεται σε φάση ριζικής ανακαίνισης. Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε άμεσα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους του ακινήτου.

Καθησυχαστική εικόνα από τον Όμιλο Καράτζη

Ανώτατη πηγή του Όμιλος Καράτζη δήλωσε στο ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα μεμονωμένο, απολύτως ελεγχόμενο συμβάν. «Η φωτιά ήταν πολύ μικρής έκτασης και περιορίστηκε σε έναν βοηθητικό χώρο. Οι εργασίες της ανακαίνισης συνεχίζονται κανονικά, χωρίς καμία επίπτωση στο χρονοδιάγραμμα ή στον σχεδιασμό της επένδυσης», σημείωσε χαρακτηριστικά η ίδια πηγή.

Υπενθυμίζεται ότι το ξενοδοχείο, το οποίο ανήκε παλαιότερα στον όμιλο Aldemar, έχει εξαγοραστεί από τον Όμιλο Καράτζη και μετονομαστεί σε Nana Royal.

Το έργο της ριζικής ανακαίνισης, συνολικού προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ, έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αφορά τη δημιουργία ενός resort υψηλών προδιαγραφών, με στόχο την έναρξη λειτουργίας κατά την τουριστική σεζόν του 2026.

Όπως τονίζεται από την πλευρά του ομίλου, το περιστατικό δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση την πορεία του έργου, το οποίο εξελίσσεται σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
