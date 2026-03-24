Ηράκλειο:Παράταση κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας έως τη 1 Οκτωβρίου 2026, λόγω των συνεπειών του σεισμού του 2021

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ενημερώνει τους δημότες ότι, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκολάου Παπαευσταθίου, παρατείνεται η κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, λόγω των συνεπειών του καταστροφικού σεισμού του 2021.

Η παράταση κρίνεται αναγκαία, καθώς εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι που οδήγησαν στην αρχική κήρυξη, οι οποίοι σχετίζονται με τις συνέπειες της ισχυρής σεισμικής δόνησης της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, ενώ το έργο αποκατάστασης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Η ισχύς της παράτασης ορίζεται για έξι (6) μήνες, έως και την 1η Οκτωβρίου 2026.

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή συνεχίζει με συνέπεια τις προσπάθειες για την αποκατάσταση των ζημιών, την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών και τη στήριξη των πληγέντων, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και τις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας, παραμένοντας προσηλωμένη στην ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και στην επιστροφή της περιοχής σε πλήρη κανονικότητα.

Το επόμενο διάστημα μάλιστα, ο Δήμος θα επανεκκινήσει τις κατεδαφίσεις κόκκινων κτιρίων, αφού επανήλθε σε αυτόν η χρηματοδότηση ενώ οι σεισμόπληκτοι ιδιοκτήτες κίτρινων κτιρίων, χωρίς ζημιά στο φέροντα οργανισμό αλλά και κτιρίων που χαρακτηρίστηκαν πράσινα με ζημιές, θα πρέπει να προβούν σε αίτημα προς την ΤΑΕΦΚ (Κνωσσού 6, Ηράκλειο), εφόσον επιθυμούν να ενταχθούν στη διαδικασία αποζημίωσης ανά τετραγωνικό μέτρο.