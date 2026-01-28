Αναζήτηση
Ηράκλειο:Συμμετοχή του Δήμου Γόρτυνας στο «14ο Παγκρήτιο Φόρουμ Προώθησης Κρητικών Προϊόντων»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

• Ως τις 6/2/2026 οι δηλώσεις συμμετοχής παραγωγών και επιχειρηματιών

Το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (ΔΕΚΚ), στις Γούρνες, θα διεξαχθεί το «14ο Παγκρήτιο Φόρουμ Προώθησης Κρητικών Προϊόντων στα κρητικά ξενοδοχεία και τα δίκτυα διανομής – σούπερ μάρκετ». Η διοργάνωση, που έχει την στήριξη των παραγωγικών φορέων όλης της Κρήτης, περιλαμβάνει συναντήσεις μεταξύ ξενοδόχων, αγροτών, επαγγελματιών, βιοτεχνών, επιχειρηματιών, μεταποιητών, με στόχο την προώθηση και ενίσχυση συνεργασιών ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των κρητικών ξενοδοχείων και της τοπικής αγοράς από την ντόπια αγροτική παραγωγή και να στηριχθούν η τοπική οικονομία, η αγροτική παραγωγή και η συναφής με τον τουρισμό επαγγελματική/βιοτεχνική δραστηριότητα.

Το 14ο Παγκρήτιο Forum διοργανώνουν τα τέσσερα Επιμελητήρια της Κρήτης, οι Ενώσεις Ξενοδόχων Κρήτης και ο Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων, με τη στήριξη και υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και της Περιφέρειας Κρήτης. Ο Δήμος Γόρτυνας θα συμμετάσχει στο «14ο Παγκρήτιο Φόρουμ Προώθησης Κρητικών Προϊόντων», με δικό του περίπτερο, προβάλλοντας τον φυσικό πλούτο, την ιστορία, τον πολιτισμό και τα προϊόντα του τόπου μας.

Οι παραγωγοί και επιχειρηματίες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκδήλωση σε δικό τους, ξεχωριστό, χώρο, ώστε να παρουσιάσουν οι ίδιοι τα προϊόντα τους και να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με ξενοδόχους και εκπροσώπους άλλων κλάδων, πρέπει να το δηλώσουν ως την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026. Η συμμετοχή στο 14ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ Forum είναι δωρεάν και οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://aitiseis.ebeh.gr/pagkritio-forum

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.
Υπεύθυνη του Παγκρήτιου Forum για όλη την Κρήτη: Λένα Στεφανουδάκη – Επιμελητήριο Ηρακλείου τηλ: 2810 247034. e-mail: stefanoudaki@ebeh.gr

Κρήτη:Αυτοί είναι οι νέοι Μητροπολίτες σε Χανιά...

Ομόφωνα στην Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου ο Τίτος Ταμπακάκης...

Ισχυρό ενδιαφέρον της Ισπανικής αγοράς για την...

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού FITUR...

Κρήτη:Αυτοί είναι οι νέοι Μητροπολίτες σε Χανιά...

Ομόφωνα στην Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου ο Τίτος Ταμπακάκης...

Ισχυρό ενδιαφέρον της Ισπανικής αγοράς για την...

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού FITUR...
