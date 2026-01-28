Κρήτη:Αυτοί είναι οι νέοι Μητροπολίτες σε Χανιά και Σπήλι

Ομόφωνα στην Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου ο Τίτος Ταμπακάκης – Με συντριπτική πλειοψηφία 8 προς 1 στη Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων ο Ιωακείμ Καρανδινός

Τέλος σε μια πολύμηνη περιπέτεια για την Εκκλησία της Κρήτης, βάζει η εκλογή των δύο νέων νέων Μητροπολιτών για τις Μητροπόλεις Κυδωνίας και Αποκορώνου (Χανιά) και Λάμπης και Σφακίων (Σπήλι).

Όπως ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής ψηφοφορίας στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, στο Ηράκλειο, στη Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, εξελέγη ο αρχιμανδρίτης Τίτος Ταμπακάκης, ενώ στη Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων ο αρχιμανδρίτης Ιωακείμ Καρανδινός.

Μόλις έγιναν γνωστά τα ονόματα σήμαναν οι καμπάνες του Μητροπολιτικού Ναού και το πλήθος πιστών και κληρικών που είχε συγκεντρωθεί αναφώνησε “Άξιοι – Άξιοι”.

Υπενθυμίζεται ότι στην διαδικασία, εκτός από τα μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησία της Κρήτης, συμμετείχε και η Πατριαρχική Εξαρχία, αποτελούμενη από τον Εμμανουήλ, Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος, και τον Αρσένιο, Μητροπολίτη Αυστρίας, τους δύο ιεράρχες που απέστειλε το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κρήτη.

Ποιος είναι ο νέος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου Τίτος Ταμπακάκης

Τίτος Ταμπακάκης Μητροπολίτης Χανίων

Βιογραφικό σημείωμα τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Τίτου Ταμπακάκη

Ὁ Θεοφιλέστατος ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Τίτος (κατά κόσμον Ἐμμανουήλ) Ταμπακάκης τοῦ Μιχαήλ γεννήθηκε στή Νεάπολη Λασιθίου Κρήτης στίς 10 Αὐγούστου 1976. Τήν ἐγκύκλιο παιδεία ἔλαβε στή Νεάπολη.

Τό ἔτος 1991 μετέβη στήν Ἀθήνα καί φοίτησε στή Ριζάρειο Ἐκκλησιαστική Σχολή, ὅπου καί ὁλοκλήρωσε τή δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση. Τό ἔτος 1994, κατόπιν Πανελληνίων ἐξετάσεων, εἰσήχθη στό Τμῆμα τῆς Ποιμαντικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀπό τό ὁποῖο ἀπεφοίτησε τό ἔτος 1998, μέ βαθμό «λίαν καλῶς».

Κατά τό διάστημα τῶν θεολογικῶν του σπουδῶν ἐκάρη Μοναχός τήν 2α Μαρτίου 1996, στό Παρεκκλήσιο Πάντων τῶν Κρητῶν Ἁγίων τοῦ Ἐπισκοπικοῦ οἴκου, ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Πέτρας κ. Νεκταρίου και έλαβε τό ὄνομα Τίτος. Ἐνεγράφη δέ στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Σελλινάρι.

Διάκονος χειροτονήθηκε τήν 3η Μαρτίου 1996 στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως, ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου κ. Νεκταρίου. Διετέλεσε Διάκονος αὐτοῦ ἕως τήν 30η Μαρτίου 2002, ὁπότε καί χειροτονήθηκε πρεσβύτερος καί διορίσθηκε προσωρινός ἐφημέριος στήν Ἐνορία Εὐαγγελιστρίας Μοχοῦ Πεδιάδος.

Τήν 5η Μαΐου τοῦ ἔτους 2002 χειροθετήθηκε Ἀρχιμανδρίτης στήν Ἱερά Μονή τῆς μετανοίας του.

Κατά τό ἔτος 2003 κατόπιν ἐπιθυμίας τοῦ τότε Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γαλλίας καί νῦν Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἐμμανουήλ καί μέ τήν εὐλογία τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Νεκταρίου μετέβη στήν Ἱερά Μητρόπολη Γαλλίας, ὅπου ὑπηρέτησε ὡς Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Βορείου Γαλλίας,

Ἱερατικός Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Στεφάνου Παρισίων καί ὡς Διευθυντής τῆς Φοιτητικῆς Ἑστίας τῆς Ἰερᾶς Μητροπόλεως, ἐν Chatenay Malabry.

Κατά τήν παραμονή του στό Παρίσι παρακολούθησε ἐπί τετραετίαν (2003-2007) σεμινάριο σχετικά με τήν Φιλοσοφία κατά τήν Βυζαντινή καί Μεταβυζαντινή περίοδο καί τόν πολιτισμό τῶν περιόδων αὐτῶν, στήν Ecole Pratique des Hautes Etudes, τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Σορβόνης, στό τμῆμα Sciences Historiques & Philologiques.

Ἔχει λάβει μεταπτυχιακό δίπλωμα μέ βαθμό «ἄριστα» στόν τομέα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας ἀπό τή Θεολογική Σχολή Ἀθηνῶν, μέ θέμα: «Ὑποθέσεις κρίσεων Ὀρθοδόξου Κλήρου στήν Βενετοκρατούμενη Κρήτη».

Διαθέτει εὐχέρεια στή γαλλική καί στήν ἀγγλική γλῶσσα, γεγονός πού τοῦ ἐπέτρεψε τήν ἐνεργό συμμετοχή σέ διεθνῆ ἀκαδημαϊκά καί ἐκκλησιαστικά συνέδρια στήν Ἑλλάδα καί στό ἐξωτερικό.

Τό ἔτος 2007 ἐπανῆλθε στήν Ἱερά Μητρόπολη Πέτρας καί Χερρονήσου, διορίσθηκε Ἱεροκήρυκας, διακονώντας παράλληλα στά Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως καί ὡς ἐπόπτης τῶν Ἐνοριῶν της.

Τό ἔτος 2010, Συνοδικῇ Ἀποφάσει τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, διορίσθηκε Γραμματέας τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ Θρησκευτικοῦ Τουρισμοῦ τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Ὑπό τήν ἰδιότητα αὐτή εἶχε ἐργαστεῖ συστηματικά γιά τήν ἀνάδειξη τῶν βυζαντινῶν μνημείων καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς κληρονομιᾶς τοῦ νησιοῦ.

Ἐκπροσώπησε τήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης καί τό Οἰκουμενικό Πατριαρχείο σέ διεθνεῖς ἐκθέσεις καί συνέδρια (Μόσχα, Κίεβο, Θεσσαλονίκη) προωθώντας τή συνεργασία μέ θεσμικούς φορεῖς γιά τήν ἀνάπτυξη τοῦ προσκυνηματικοῦ τουρισμοῦ. Ἡ δράση τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς συνέβαλε στόν συγκερασμό τῆς ἱστορικῆς παράδοσης μέ τίς σύγχρονες ἀπαιτήσεις τῆς διεθνοῦς παρουσίας καί ποιμαντικῆς τῆς Ἐκκλησίας.

Τήν 1η Μαρτίου 2012 ἐνεγράφη διά παμψηφίας στόν Κατάλογο τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

Τό ἔτος 2015 διορίσθηκε ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κυροῦ Νεκταρίου Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Στό ἀξίωμα αὐτό συνέχισε νά προσφέρει τίς ὑπηρεσίες του μέ ὑποδειγματική συνέπεια ὑπό τήν καθοδήγηση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Γερασίμου ἔχοντας τήν εὐθύνη τοῦ συντονισμοῦ τῶν διαφόρων δομῶν τῆς Μητροπόλεως. Ἡ θητεία τοῦ χαρακτηρίτηκε ἀπό τήν ἀποτελεσματικότητα στή διαχείριση διοικητικῶν θεμάτων καί ἀπό τήν ἀνάπτυξη διαύλων ἐπικοινωνίας μέ τόν κλήρο, τούς νέους καί τήν τοπική κοινωνία.

Ἐξελέγη παμψηφεῖ Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου τήν 28ην Ἰανουαρίου 2026, ὑπό τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

Ο νέος Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, Ιωακείμ Καρανδινός

Ο Θεοφιλέστατος ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, Ιωακείμ Καρανδινός, γεννημένος επίσης το 1976, δεξί χέρι , μέχρι τώρα του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Γορτύνης και Αρκαδίας Μακάριου, είναι εξίσου αγαπητός στην Μεσσαρά, της οποίας άλλωστε είναι γέννημα-θρέμα. Καταρτισμένος, δραστήριος, δοτικός, έχει αναπτύξει σημαντικό κοινωνικό έργο.