Καιρός: Ήπιες θερμοκρασίες την Κυριακή στην Κρήτη – Διπλό κύμα κακοκαιρίας φέρνει ανατροπή από βδομάδα

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η αυριανή μέρα ξεκινά ήπια, όμως οι προβλέψεις του Θοδωρή Κολυδά μιλούν για βροχές, καταιγίδες και πρόσκαιρη άνοδο της θερμοκρασίας.

Ο καιρός για αύριο, Κυριακή 19 Οκτωβρίου, στην Κρήτη προβλέπεται με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν από το μεσημέρι.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, εντάσεως 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στην Κρήτη θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς.

Διπλό κύμα κακοκαιρίας τις επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει με δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας.

  • Το πρώτο κύμα αναμένεται από την Κυριακή έως τη Δευτέρα, επηρεάζοντας πολλές περιοχές της χώρας με βροχές και κατά τόπους καταιγίδες.

  • Το δεύτερο κύμα θα κάνει την εμφάνισή του την Τετάρτη προς Πέμπτη, κυρίως στα δυτικά και νότια, με τον καιρό να βελτιώνεται σταδιακά προς το τέλος της εβδομάδας.

Ο Κολυδάς σημειώνει ότι μετά τα μέσα της εβδομάδας αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία θα κυμανθεί 5 με 6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

«Θα ζήσουμε ένα μικρό ‘καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου’», δήλωσε χαρακτηριστικά ο γνωστός μετεωρολόγος, αναφερόμενος στη σύντομη βελτίωση που προβλέπεται προς το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας.

Έρχεται διπλό κύμα κακοκαιρίας: Ισχυρές βροχές, θυελλώδεις...

0
Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας ετοιμάζεται να επηρεάσει τη χώρα...

Καιρός: «Ζούμε ένα Φθινόπωρο από τα παλιά…»...

0
Έρχονται βροχές και νέα κακοκαιρία. Το φθινόπωρο δείχνει ξανά τα...

Έρχεται διπλό κύμα κακοκαιρίας: Ισχυρές βροχές, θυελλώδεις άνεμοι και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας
ΠΚ team
ΠΚ team
Φθηνότερα από πέρυσι πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη – Στα περυσινά επίπεδα το ρεύμα στην έναρξη της χειμερινής περιόδου

ΠΚ team ΠΚ team -
Θετικά μηνύματα για τους καταναλωτές στην έναρξη της χειμερινής...

Μερομήνια της 28ης Οκτωβρίου: Η ημέρα που «προβλέπει» τον χειμώνα

ΠΚ team ΠΚ team -
Τα μερομήνια είναι η λαϊκή παράδοση που συνδέει κάθε...

Όραση: Δυνατή η αναστροφή της πτώσης της λόγω ηλικίας

ΠΚ team ΠΚ team -
Σημάδια αναστροφής της μείωσης της όρασης λόγω ηλικίας είδαν...

Τα ταξίδια μακροζωίας το next big thing της ταξιδιωτικής βιομηχανίας

ΠΚ team ΠΚ team -
Την ίδια στιγμή τα ταξίδια νοσταλγίας διεκδικούν τη… θέση...

