Καιρός: Ήπιες θερμοκρασίες την Κυριακή στην Κρήτη – Διπλό κύμα κακοκαιρίας φέρνει ανατροπή από βδομάδα

Η αυριανή μέρα ξεκινά ήπια, όμως οι προβλέψεις του Θοδωρή Κολυδά μιλούν για βροχές, καταιγίδες και πρόσκαιρη άνοδο της θερμοκρασίας.
Ο καιρός για αύριο, Κυριακή 19 Οκτωβρίου, στην Κρήτη προβλέπεται με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν από το μεσημέρι.
Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, εντάσεως 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στην Κρήτη θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς.
Διπλό κύμα κακοκαιρίας τις επόμενες ημέρες
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει με δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας.
Το πρώτο κύμα αναμένεται από την Κυριακή έως τη Δευτέρα, επηρεάζοντας πολλές περιοχές της χώρας με βροχές και κατά τόπους καταιγίδες.
Το δεύτερο κύμα θα κάνει την εμφάνισή του την Τετάρτη προς Πέμπτη, κυρίως στα δυτικά και νότια, με τον καιρό να βελτιώνεται σταδιακά προς το τέλος της εβδομάδας.
Ο Κολυδάς σημειώνει ότι μετά τα μέσα της εβδομάδας αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία θα κυμανθεί 5 με 6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
«Θα ζήσουμε ένα μικρό ‘καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου’», δήλωσε χαρακτηριστικά ο γνωστός μετεωρολόγος, αναφερόμενος στη σύντομη βελτίωση που προβλέπεται προς το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας.
🎯ΤΥΠΙΚΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ
✅ Μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν στα δυτικά και τοπικά στην Ήπειρο ο δορυφόρος της @Jaxa κατέγραψε πάνω απο 100mm το τελευταίο 24ωρο . To κυμα κακοκαιρίας υποχωρεί το βράδυ και αύριο θα επικρατήσει σχετική βελτίωση με αστάθεια στα δυτικά και το… pic.twitter.com/RvSsjAksEI
— Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 17, 2025