Κακοκαιρία: Πνίγηκε η Αττική, εικόνες αποκάλυψης στη Γλυφάδα – Περιοχές καλυμμένες με πέτρες και λάσπη

Η κακοκαιρία που ξεκίνησε να σαρώνει τη χώρα από την Τετάρτη άφησε πίσω της 2 νεκρούς και περιοχές μισοθαμμένες κάτω από πέτρες και λάσπη – Μεγάλες καταστροφές στη Γλυφάδα

Τις πληγές τους μετρούν η Αττική και άλλες περιοχές της χώρας, που επλήγησαν από τη φονική κακοκαιρία, που σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά της, αφήνοντας πίσω της δύο νεκρούς, εκτεταμένες ζημιές και σοβαρές δυσλειτουργίες σε βασικές υποδομές.

Στην Άνω Γλυφάδα, μία 56χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της χθες, όταν ενώ ήταν πεζή, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα, ενώ στο Άστρος Κυνουρίας, 53χρονος λιμενικός έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, καθώς κατά τη διάρκεια προσπάθειας πρόσδεσης σκαφών σε συγκεκριμένο σημείο του λιμένα, ισχυρό κύμα τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει το κεφάλι του.

Το Πυροσβεστικό Σώμα έλαβε 910 κλήσεις για παροχή βοήθειας μέσα σε ένα 24ωρο, ενώ πραγματοποιήθηκαν 61 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Ξεθάβουν αυτοκίνητα με κουτάλια στη Γλυφάδα: Λάσπη, καταστροφή και απόγνωση μετά την κακοκαιρία

Βομβαρδισμένο τοπίο μοιάζει η Άνω Γλυφάδα την επόμενη μέρα από το πέρασμα της κακοκαιρίας.

Με φτυάρια, με πρόχειρα εργαλεία, ακόμα και με κουτάλια στα χέρια, οι κάτοικοι στην οδό Μετσόβου προσπαθούν από το πρωί της Πέμπτης να ξεθάψουν τις περιουσίες τους από τη λάσπη. Η ισχυρή βροχόπτωση δημιούργησε «βουνά» από φερτά υλικά, πέτρες και χώματα, τα οποία σκέπασαν τα πάντα στο διάβα τους.

Τα ορμητικά νερά λειτούργησαν ως οδοστρωτήρας, παρασύροντας δεκάδες αυτοκίνητα και κάδους, αφήνοντας πίσω τους ένα χάος.

«Μένω εδώ κάτω στη Μετσόβου τα τελευταία 15 χρόνια περίπου. Τέτοιο χάος σαν το χθεσινό δεν έχω ξαναδεί» λέει κάτοικος της περιοχής στο orange press agency. «Τα νερά τρέχαν από πάνω ορμητικά. Κάδοι φεύγανε, αυτοκίνητα φεύγανε, χώματα φεύγανε».

Εκφράζει παράλληλα την αγωνία των κατοίκων είναι να επανέλθουν σε μια στοιχειώδη κανονικότητα. «Τώρα το πρωί προσπαθούμε να ξεθάψουμε τα αυτοκίνητα από τις λάσπες και να ανοίξουμε τους δρόμους, μπας και μπορέσουμε να πάμε στις δουλειές μας και τα παιδιά στο σχολείο» εξηγεί.

Η κατάσταση σε πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας είναι πολύ δύσκολη, κυρίως από τα φερτά υλικά που κατέβασε το νερό. Τεράστιες πέτρες και κοτρώνες έχουν εγκλωβίσει πολλά αυτοκίνητα και δεν μπορούν να κινηθούν.

«Από χτες το βράδυ είμαστε στους δρόμους και επιχειρούμε. Ήδη έχουμε κουβαλήσει ούτε ξέρω πόσα φορτηγά γεμάτα με πέτρες και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Εδώ στην οδό Μετσόβου που βρίσκομαι τώρα, πέρα από τις πέτρες βλέπω λεκάνες, νιπτήρες, όλα αυτά έχουν κατέβει από το βουνό. Τρέχουμε ασταμάτητα και συμμαζεύουμε, είναι θέμα ωρών να καθαρίσει η πόλη», είπε στο ΑΠΕ, ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου.

Προβλήματα σε όλο το λεκανοπέδιο

Προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες σημειώθηκαν σε όλο το λεκανοπέδιο, ωστόσο τα μεγαλύτερα καταγράφηκαν εκτός από τη Γλυφάδα, σε Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, περιοχές στις οποίες η Πυροσβεστική δέχτηκε τις περισσότερες κλήσεις. Οχήματα ακινητοποιήθηκαν με οδηγούς να εγκλωβίζονται σε αυτά και να χρειάζονται τη συνδρομή των πυροσβεστικών δυνάμεων την ώρα που οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους με φερτά υλικά.

Στα δύο κόπηκε ο δρόμος στη Βάρη, ενώ σε πολλά σημεία ο χείμαρρος ήταν τόσο ορμητικός που ξήλωσε το οδόστρωμα με αποτέλεσμα να σκάψει το έδαφος.

Στον Άγιο Δημήτριο εκκενώθηκαν τρία σπίτια καθώς σημειώθηκε καθίζηση του οδοστρώματος κοντά στο ρέμα της Πικροδάφνης.

Ρέμα της Πικροδάφνης

Επιπλέον για άλλη μια φορά υπερχείλισε το ρέμα του Αγίου Ιωάννη στη Γκορύτσα Ασπροπύργου, όπου κάτοικοι κατήγγειλαν ότι υπήρχαν πλημμυρισμένα σπίτια. Επίσης πλημμύρισε η παραλία. Σύμφωνα δε με καταγγελίες κατοίκων σημειώθηκε διαρροή από τον βιολογικό καθαρισμό των διυλιστηρίων Ασπροπύργου, με αποτέλεσμα τα απόβλητα να περάσουν στη θάλασσα και η παραλία Ασπροπύργου να μυρίζει έντονα πετρέλαιο.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, εστάλη προληπτικά μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Ραφήνας, λόγω κινδύνου υπερχείλισης του Μεγάλου Ρέματος, ο οποίος τελικά αποφεύχθηκε.

«Φτάσαμε σε οριακά σημεία. Η στάθμη βρίσκεται σε επιτρεπτά όρια αυτή τη στιγμή στο 1,5 μέτρο» είπε στο ΕΡΤnews ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Ραφήνας, Μάριος Αγγελάκης, λέγοντας πως υπάρχουν παντού φερτά υλικά, σε κάποια σημεία υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ βρέχει και σήμερα.

Φούσκωσαν Ιλισός και Κηφισός

Ο Ιλισός «φούσκωσε» επικίνδυνα και ο Κηφισός χθες είχε μετατραπεί σε ορμητικό χείμαρρο. Οι εικόνες από το ρέμα του Ποδονίφτη είναι χαρακτηριστικές: Η κακοκαιρία είχε ως αποτέλεσμα να «φουσκώσουν» τα νερά του χειμάρρου. Το βίντεο αποτυπώνει την ορμή του νερού λίγο πριν αυτό καταλήξει στον Κηφισό.

Σε πολλές περιοχές της Αττικής, όπως σε Βύρωνα, Χαλάνδρι, Ηλιούπολη, Αμπελόκηπους τα ύψη βροχής μέχρι χθες στις 19.30 είχαν ξεπεράσει, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr τα 115 χιλιοστά βροχής, ενώ στου Παπάγου καταγράφηκαν 146.4 mm βροχής.

Παράλληλα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους της Αττικής προχώρησε η Αστυνομία, ενώ προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση στην κυκλοφορία του Ηλεκτρικού και του Τραμ στις περιοχές του Μοσχάτου και της Καλλιθέας.

Πλημμυρικά φαινόμενα στην Αθήνα

Εγκλωβισμένα αυτοκίνητα κάτω από τη γέφυρα στη Σπύρου Λούη στο ΟΑΚΑ

Αγιος Δημήτριος – Ρέμα Πικροδάφνης

Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους προβλέπεται και σήμερα.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Πέμπτη:

α. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) έως το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026,

β. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 έως το απόγευμα και

γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 22-01-2026.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 στο ανατολικό Αιγαίο (περιοχή Δωδεκανήσων, ανατολικών Κυκλάδων και νησιών ανατολικού Αιγαίου).