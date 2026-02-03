Αναζήτηση
Κατάρριψη ιρανικού drone από τις ΗΠΑ στην Αραβική Θάλασσα – Ανεβαίνει η ένταση

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πλησίασε αμερικανικό αεροπλανοφόρο στην Αραβική Θάλασσα κατέρριψαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters, την ώρα που νέα επεισόδια στα Στενά του Ορμούζ ανεβάζουν επικίνδυνα το θερμόμετρο στην περιοχή.

Ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που πλησίασε αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στην Αραβική Θάλασσα, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται αξιωματούχο των ΗΠΑ.

Η είδηση αυτή έρχεται την ώρα που η ένταση στην περιοχή ανέβηκε κατακόρυφα μετά από την επιχείρηση οπλισμένων ιρανικών σκαφών, τα οποία προσπάθησαν να σταματήσουν ένα πετρελαιοφόρο με αμερικανική σημαία στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα τα οποία επικαλούνται την Vanguard Tech, έξι ιρανικά πολεμικά πλοία, οπλισμένα με πολυβόλα διαμετρήματος 50 χιλιοστών, πλησίασαν το δεξαμενόπλοιο καθώς αυτό εισέρχονταν στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό και του διέταξαν να σβήσει τις μηχανές του και να προετοιμαστεί για επιβίβαση. Το πλοίο, αντίθετα, αύξησε την ταχύτητά του και στη συνέχεια συνοδεύτηκε από αμερικανικό πολεμικό πλοίο, σύμφωνα με την εφημερίδα.

ΠΚ team
ΠΚ team
