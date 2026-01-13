Κλείνει ένας ιστορικός κύκλος στον Σύλλογο Ξενοδόχων Ρεθύμνου | Αποχωρεί ο Μανώλης Τσακαλάκης, εκλογές στις 28 Φεβρουαρίου

Μετά από μια μακρά, πολυετή και καθοριστική πορεία, με σπουδαία συνεισφορά στα κοινά του Τουρισμού, ο Μανώλης Τσακαλάκης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την προεδρία του Συλλόγου Ξενοδόχων Νομού Ρεθύμνης, σηματοδοτώντας το τέλος ενός ιστορικού κύκλου για τον ξενοδοχειακό κλάδο της περιοχής.

Την απόφασή του γνωστοποίησε σε κλίμα έντονης συγκίνησης, παρουσία του προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) Γιάννη Χατζή και του προέδρου του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης Μιχάλη Βλατάκη, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την κοπή της βασιλόπιτας του Συλλόγου, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, έπειτα από 25 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο και 15 χρόνια στη θέση του προέδρου, ήρθε η στιγμή να παραδώσει το «τιμόνι» στη νέα γενιά.

«Ήρθε η ώρα να προσφέρουν κι άλλοι»

Στην ομιλία του, ο κ. Τσακαλάκης ευχαρίστησε τους συναδέλφους του για τη μακρόχρονη εμπιστοσύνη τους, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη, αλλά συνειδητή.

«Είναι πολλά τα χρόνια. Ένας άνθρωπος μπορεί να προσφέρει μέχρι ένα σημείο. Θεωρώ ότι είναι σωστό να δοθεί τόπος στα νιάτα, γιατί ο κόσμος, οι συνθήκες και τα δεδομένα αλλάζουν», ανέφερε, προσθέτοντας πως η συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν η τελευταία βασιλόπιτα που κόβει με την ιδιότητα του προέδρου.

Παρά την αποχώρησή του από την ηγεσία του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν αποσύρεται από τα συλλογικά όργανα του κλάδου, καθώς θα συνεχίσει να συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), αλλά και του Συνδέσμου Ξενοδόχων Κρήτης, στηρίζοντας το νέο προεδρείο όποτε του ζητηθεί.

Ένα όραμα που έγινε πράξη: Η ενότητα των ξενοδόχων της Κρήτης

Αναφερόμενος στη διαδρομή του, ο Μανώλης Τσακαλάκης στάθηκε ιδιαίτερα σε έναν στόχο που, όπως τόνισε, αποτελεί τη μεγαλύτερη προσωπική του δικαίωση: την ένωση όλων των ξενοδοχειακών δυνάμεων της Κρήτης.

«Όταν ξεκινούσα ως πρόεδρος, είχα θέσει ως βασικό στόχο να ενώσω όλους τους ξενοδόχους του νησιού κάτω από μία ομπρέλα. Αυτός ο στόχος έγινε πραγματικότητα με τη δημιουργία του Συνδέσμου Ξενοδόχων Κρήτης, που σήμερα λειτουργεί ως ουσιαστικό αναπτυξιακό εργαλείο», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η μαζική παρουσία ξενοδόχων από όλη την Κρήτη στην εκδήλωση αποτελεί απτή απόδειξη αυτής της ενότητας.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τον εαυτό του «παγκρήτιο», τόσο λόγω καταγωγής, όσο και λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας, που εκτείνεται και στους τέσσερις νομούς του νησιού.

Θερμά λόγια από τον τουριστικό κόσμο της Κρήτης

Η ανακοίνωση της αποχώρησής του προκάλεσε έντονη συγκίνηση στον ξενοδοχειακό και ευρύτερο τουριστικό κόσμο της Κρήτης. Με θερμά λόγια μίλησε για τον Μανώλη Τσακαλάκη ο πρόεδρος των Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, ο οποίος έκανε λόγο για έναν «μοναδικό άνθρωπο και επαγγελματία», που με τη γνώση, την εμπειρία και τη δυναμική του διαχρονικά καθοδηγεί τον κλάδο.

Εκλογές στις 28 Φεβρουαρίου

Παράλληλα με την ανακοίνωση της αποχώρησης, ο Σύλλογος Ξενοδόχων Νομού Ρεθύμνης μπαίνει πλέον σε εκλογική τροχιά. Όπως έγινε γνωστό, οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθούν στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 14η Φεβρουαρίου.

Η αποχώρηση του Μανώλη Τσακαλάκη από την προεδρία του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής, αλλά και την αρχή μιας νέας φάσης για τον θεσμό. Με την εμπειρία του να παραμένει ενεργή στο πλευρό της νέας διοίκησης και τις εκλογές προ των πυλών, ο Σύλλογος καλείται να συνεχίσει τη διαδρομή του σε ένα περιβάλλον διαρκών προκλήσεων για τον τουρισμό, έχοντας ως παρακαταθήκη μια περίοδο ισχυρής εκπροσώπησης και ενότητας.