Κρίσεις ΕΛ.ΑΣ: αντιστράτηγος ο Νίκος Σπυριδάκης και το …ταξίδι συνεχίζεται για τον εμπειρότατο αξιωματικό

Τι θα γίνει στην Κρήτη; Ποιοι φεύγουν, ποιοι μένουν, ποιοι έρχονται;
Με το βαθμό του αντιστράτηγου θα συνεχίσει στην ΕΛ.ΑΣ το υπηρεσιακό του ταξίδι ο μέχρι πρότινος Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, Νίκος Σπυριδάκης. Μία προαγωγή (συμπτωματικά ήρθε ανήμερα των γενεθλίων του) που αναμφίβολα συνιστά αναγνώριση και επιβράβευση της πολυετούς πορείας του στην Αστυνομία. Μίας πορείας πλούσιας από εμπειρίες, γνώση, συγκινήσεις, ανατροπές, δυσκολίες, απογοητεύσεις αλλά και χαρές. Με την προαγωγή του χρειάστηκε να αναχωρήσει εκτάκτως από την Κρήτη και να μεταβεί στην Αθήνα λόγω των κρίσεων στους επόμενους βαθμούς και ήταν μία αναχώρηση που συνοδεύτηκε με ανάμεικτα συναισθήματα. Για τα περισσότερα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ στην Κρήτη η εξέλιξη αυτή ήταν η αναμενόμενη. Όπως λένε, ο αντιστράτηγος είναι ένας αξιωματικός αφοσιωμένος στην Αστυνομία. Όχι, όμως, με τυπολατρικά χαρακτηριστικά, ούτε με επικοινωνιακούς όρους. Αγαπά την Αστυνομία που στέκεται όρθια, πορεύεται με αξιοπρέπεια, προσφέρει στην κοινωνία, δεν χαρίζεται, δεν ευτελίζεται αλλά και δεν εξευτελίζει. Ένας αξιωματικός που η παρουσία του αποτελούσε, όπως παραδέχονται και οι ίδιοι οι συνάδελφοι του, «ανάχωμα» για πολλά «κακώς κείμενα» στην Κρήτη.
Πλέον καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Ελληνική Αστυνομία από διαφορετική θέση και θεωρείται βέβαιο ότι θα βάλει τα δυνατά του, όπως πάντα.
Φυσικά, η προαγωγή και μετακίνηση του εκτός Κρήτης θα φέρει αναπόφευκτα αλλαγές στην τοπική ΕΛ.ΑΣ. Ποιος θα αναλάβει το τιμόνι της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης και τι θα γίνει με τους επικεφαλής στις Διευθύνσεις των τεσσάρων νομών; Εδώ και καιρό είναι πολύ συγκεκριμένα τα σενάρια που διακινούνται σχετικά με τις επιλογές προσώπων εντός και εκτός Κρήτης. Μένει να δούμε ποια απ’ αυτά θα επαληθευτούν και ποια όχι.
Cretalive