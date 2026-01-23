Εκλογές στο Σωματείο Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ: Αυτοδυναμία για έκτη φορά της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Υγειονομικών

Ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες στο Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, αναδεικνύοντας για έκτη συνεχόμενη φορά την Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών (ΑΣΥ) πρώτη δύναμη με αυτοδυναμία. Η ανακοίνωση από την Αγωνιστική Συσπείρωση Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΓΝΗ αναδείχθηκε για 6η συνεχόμενη φορά 1η δύναμη στο σωματείο μας και μάλιστα αυτοδύναμη με σημαντική αύξηση σε ψήφους και ποσοστό! Η ‘Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών’ (ΑΣΥ) χαιρετίζει τους συναδέλφους για τη μαζική συμμετοχή τους στις αρχαιρεσίες του σωματείων μας και ιδιαίτερα εκείνους που, παρά τις πιέσεις και ανίερες υποσχέσεις, έδειξαν για άλλη μια φορά την εμπιστοσύνη τους και στήριξαν με την υποψηφιότητα και/ή την ψήφο τους το ψηφοδέλτιο μας! Οι εργαζόμενοι του ΠΑΓΝΗ με τη στάση και την επιλογή τους έδωσαν ένα ισχυρό χαστούκι στη κυβέρνηση, στον υπουργό εμπορίας της υγείας και στους υποστηρικτές τους μέσα στο νοσοκομείο, έστειλαν μήνυμα εναντίωσης στην πολιτική που εμπορευματοποιεί τα νοσοκομεία, φτωχοποιεί τους υγειονομικούς, εμπλέκει τη χώρα μας σε πολέμους και εντείνει παντού τη καταστολή! Έδειξαν για ακόμη μια φορά την εμπιστοσύνη τους στη μοναδική δύναμη που υπερασπίζεται τα πραγματικά συμφέροντα των εργαζομένων και έστειλαν άλλο ένα αγωνιστικό μήνυμα δείχνοντας ποιοι είναι η ’συμμορία της μιζέριας’ ! Στις αρχαιρεσίες για την εκλογή ΔΣ σωματείου ΠΑΓΝΗ ψήφισαν 1166 συνάδελφοι (1177 το 2023) Η ΑΣΥ λαμβάνει 640 ψήφους και 6 εκλεγμένους, με ποσοστό 54,9 % (από 561 ψήφους και 5 εκλεγμένους, με ποσοστό 47,66). Η ΑΚΙ (ΔΑΚΕ) λαμβάνει: 297 ψήφους, 3 εκλεγμένους, 25,5 % (από 317 ψήφους, 3 εκλεγμένους, 26,93%). Η ΔΗΣΥ (ΠΑΣΚ) λαμβάνει 189 ψήφους, 2 εκλεγμένους, 16,35% (από 259 ψήφους, 3 εκλεγμένους, 22,01%). Το αποτέλεσμα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί επιτεύχθηκε σε συνθήκες έντονης επίθεσης της κυβέρνησης στα κοινωνικά δικαιώματα του λαού στη δημόσια-δωρεάν υγεία, σε συνθήκες υποχρηματόδοτησης και υποστελέχωσης του δημόσιου συστήματος υγείας, μια περίοδο όμως και έντονης λαϊκής απάντησης με μαζικές κινητοποιήσεις λαού και υγειονομικών. Στους αγώνες αυτούς η ΑΣΥ πρωτοστάτησε ώστε το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ να είναι στην πρώτη γραμμή, να αναλάβει την πρωτοβουλία συντονισμού μαζί με άλλα σωματεία υγειονομικών και εργατών, την οργάνωση της αντεπίθεσης απέναντι στις ανθυγιεινές πολιτικές. Οι εργαζόμενοι αναγνώρισαν τη μεγάλη συμβολή της Αγωνιστικής Συσπείρωσης για τον αγωνιστικό προσανατολισμό του σωματείου μας για την ικανοποίηση των αναγκών των υγειονομικών και του λαού για αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία, τη συνεχή ανάδειξη των προβλημάτων, την πρωτοπόρα δράση της στην οργάνωση αγώνων για κάθε μικρό και μεγάλο ζήτημα, την καθημερινή προσπάθεια να γίνει το σωματείο ακόμα πιο ζωντανό, πιο μαζικό, κομμάτι της ζωής των εργαζομένων. Η προσπάθεια να φιμώσουν την αγωνιστική φωνή του σωματείου δεν πέρασε! Οι εργαζόμενοι υπερασπίστηκαν το σωματείο μας κόντρα στις επιδιώξεις τους με σκοπό να μετατραπεί το σωματείο μας σε υποχείριο του υπουργείου, της διοίκησης και των υπηρεσιών του νοσοκομείου. Εμείς από τη μεριά μας, υποσχόμαστε πως θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαίωμα των εργαζομένων σε αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς και σε ανθρώπινα ωράρια καθώς και το δικαίωμα των ασθενών σε ποιοτικές δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας. Θα εξακολουθήσουμε να αναδεικνύουμε τις χρόνιες σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, υποδομές και εξοπλισμό των δημόσιων δομών υγείας. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, ώστε να συμβάλλουμε στην οργάνωση του αγώνα από κοινού με τους υπόλοιπους εργαζόμενους και τα σωματεία τους για τη διεκδίκηση λύσεων στα οξυμένα προβλήματα των νοσοκομείων και της ΠΦΥ, για την πλήρη στελέχωσή τους με μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, για κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, για τη χορήγηση του συνόλου των αδειών και των ρεπό, για ένταξη στα ΒΑΕ, για να ανακοπεί το κύμα των παραιτήσεων των υγειονομικών, για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία για όλο το λαό. Καλούμε όλους τους συναδέλφους, ακόμα και αυτούς που σε αυτές τις εκλογές υπέκυψαν στις αφόρητες πιέσεις, να σηκώσουν το κεφάλι, ν’ αποτινάξουν το φόβο, να εγκαταλείψουν αυτούς που μας καταπιέζουν και να συμπαραταχθούν στο πλευρό μας δίνοντας νέα ορμή στο σωματείο μας! Εμείς από την πλευρά μας δεσμευόμαστε ότι σε αυτή την προσπάθεια θα μας βρίσκετε πάντα στην πρώτη γραμμή! Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, συνεχίζουμε χωρίς κανένα δισταγμό, να δίνουμε τη μάχη για ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΧΗΤΙΚΟ, ΑΠΟΚΟΥΜΠΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ που θα παλεύει για αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγείας στην υπηρεσία του λαού, για υπεράσπιση & διεύρυνση των δικαιωμάτων μας, για κάλυψη των σύγχρονων αναγκών υγειονομικών και ασθενών. Το δίλημμα ήταν και παραμένει :’ τα κέρδη τους ή οι ζωές μας ‘ Συνεχίζουμε ακόμη πιο μαχητικά, με αισιοδοξία και νέα ορμή για μάχες που έρχονται!