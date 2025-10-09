Η Κρήτη στην Καρδιά της Αθήνας από τις 13 -18 Οκτωβρίου: «Γεύσεις Μυλοποτάμου – Γεύσεις Κρήτης» στο Μετρό Συντάγματος

Η Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, τη συμμετοχή του Δήμου Ανωγείων, του Δήμου Μυλοποτάμου και του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, διοργανώνει τη Μεγάλη Θεματική Εκδήλωση με τίτλο:



«Γεύσεις Μυλοποτάμου – Γεύσεις Κρήτης – Γαστρονομία – Πολιτισμός – Τουρισμός». Η εκδήλωση η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων θα πραγματοποιηθεί, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό Συντάγματος, από τη Δευτέρα 13 έως και το Σάββατο 18 Οκτωβρίου (καθημερινά από τις 09:00 έως τις 21:00). Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη στις 7 μ.μ., ενώ την Τετάρτη στις 6 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί καντάδα η οποία θα ξεκινήσει από το Μοναστηράκι και θα καταλήξει στο Μετρό Συντάγματος.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ.

Η εκδήλωση φιλοξενεί παραδοσιακά περίπτερα με αυθεντικά προϊόντα από το Μυλοπόταμο και άλλες περιοχές της Κρήτης, (τυρί, παξιμάδι, λάδι, μέλι, πίτες, καλιτσούνια και άλλα τοπικά εδέσματα). Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας θα πραγματοποιούνται ζωντανές παρουσιάσεις παραδοσιακών επαγγελμάτων, αγγειοπλαστικής, υφαντικής, γαστρονομίας, καθώς και χορευτικές παραστάσεις από πολιτιστικούς συλλόγους της Κρήτης και άλλων περιοχών.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ – ΤΡΙΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | Ώρα 19:00

Η μεγάλη γιορτή ξεκινά τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στις 9 το πρωί, ενώ την Τρίτη 14 Οκτωβρίου στις 19:00, πραγματοποιούνται τα εγκαίνια της έκθεσης.

Το πρόγραμμα των εγκαινίων περιλαμβάνει:

• Επιμνημόσυνη δέηση από τον εκπρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, αιδεσιμολογιώτατο π. Βασίλειο Χρυσόπουλο.

• Χαιρετισμό από τον Πρόεδρο της Ένωσης Μυλοποταμιτών, κ. Μανώλη Κυρίμη, καθώς και από επίσημους προσκεκλημένους.

Στο πλαίσιο των εγκαινίων θα πραγματοποιηθούν με παραδοσιακές μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις από τον Σύλλογο Ανωγειανών της Αθήνας «Ιδαίον Άντρον» και το κρητικό συγκρότημα του Μανώλη Σταυρακάκη.

Ενδεικτικές Δράσεις Κατά Τη Διάρκεια Της Εβδομάδας

• Παραστάσεις Παραδοσιακών Τεχνών: Παραγωγή λαδιού (φάμπρικα), τέχνη της κεραμικής, καρβουνοκάμινο, παρασκευή σφακιανής πίτας.

• Μουσικοχορευτικές Βραδιές: Κρητικοί και ποντιακοί χοροί από συλλόγους της Αττικής και της Κρήτης.

• Κρητική Καντάδα (Τετάρτη 15/10, 18:00): Μουσική διαδρομή από το Μοναστηράκι ως το Σύνταγμα με λύρα (Κωστής Ανδρεδάκης), λαούτο (Νίκος Νικηφόρος), χορευτικό συγκρότημα Αντώνη Βασσάλου και άλλους χορευτές και καλλιτέχνες της κρητικής παράδοσης.

• Παρουσιάσεις Γαστρονομίας και Πολιτισμού: Από τα Μιτάτα στο σήμερα – η ζωντανή παράδοση της Κρητικής διατροφής, «Ταξίδι Αυθεντικών Γεύσεων & Αρωμάτων» (Σάββατο 19:00).

Ένα Κάλεσμα στην Παράδοση και τον Πολιτισμό

Η εκδήλωση αποτελεί έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τον τουρισμό της Κρήτης. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για το κοινό της Αθήνας και τους επισκέπτες της πόλης να γνωρίσουν από κοντά τις γεύσεις, τα αρώματα και τις τέχνες ενός από τους πιο πλούσιους πολιτιστικά τόπους της Ελλάδας – τον Μυλοπόταμο και την Κρήτη.

13 – 18 Οκτωβρίου 2025, Μετρό Συντάγματος: «Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στην καρδιά της Αθήνας»!

Ακολουθεί το Πρόγραμμα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

12:30-13:15: Παραδοσιακό Καρβουνοκάμινο.

Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς Μυλοποτάμου. Πρόεδρος: Στέλιος Πλεμένος.

13:30-13:45: Παραδοσιακός τρόπος παραγωγής λαδιού (Φάμπρικα). Σύλλογος Κρητών Ζωγράφου. Πρόεδρος: Φώτης Νταουντάκης.

14:00-14:15: Η τέχνη της κεραμικής στο χωριό Μαργαρίτες. Παρουσιάζει ο αγγειοπλάστης Μανώλης Δροσάκης.

TΡΙΤΗ

11:45-12:30: Παραδοσιακό Καρβουνοκάμινο. Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς Μυλοποτάμου.

15:00-15:15: Παραδοσιακός τρόπος παραγωγής λαδιού (Φάμπρικα). Σύλλογος Κρητών Ζωγράφου. Πρόεδρος: Φώτης Νταουντάκης.

15:30-15:45: Η τέχνη της κεραμικής στο χωριό Μαργαρίτες. Παρουσιάζει ο αγγειοπλάστης Μανώλης Δροσάκης.

18:15-18:30: Πώς παρασκευάζεται η αυθεντική σφακιανή πίτα. Παρουσιάζει η Σαπφώ Κατσούλη από το Ασκύφου Σφακίων.

19:00 ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Επιμνημόσυνη δέηση από τον Αιδεσιμολογιώτατο π. Βασίλειο Χρυσόπουλο, εκπρόσωπο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου Β’.

19:10: Καλωσόρισμα-Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μυλοποταμιτών, κ. Μανώλη Κυρίμη.

19:15: Χαιρετισμοί επισήμων.

19:30: Εγκαίνια της έκθεσης.

19:40: Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας «ΙΔΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ». Κρητικοί χοροί. Πρόεδρος: Νίκος Φασουλάς, Χοροδιδάσκαλοι: Κατερίνα Κωσταρέλου και Γιώργος Κανιαδάκης. Συμμετέχει το κρητικό συγκρότημα του Μανώλη Σταυρακάκη (λύρα- τραγούδι).

ΤΕΤΑΡΤΗ

12:15-12:30: Παραδοσιακός τρόπος παραγωγής λαδιού (Φάμπρικα). Σύλλογος Κρητών Ζωγράφου. Πρόεδρος: Φώτης Νταουντάκης.

13:15-13:30: Η τέχνη της κεραμικής στο χωριό Μαργαρίτες. Παρουσιάζει ο αγγειοπλάστης Μανώλης Δροσάκης.

17:00-17:15: Πώς παρασκευάζεται η αυθεντική σφακιανή πίτα. Παρουσιάζει η Σαπφώ Κατσούλη από το Ασκύφου Σφακίων.

18:ΚΡΗΤΙΚΗ ΚΑΝΤΑΔΑ

Ξεκινάμε από την Πλατεία του Σταθμού Μοναστηράκι και φτάνουμε στην έκθεση στο Σύνταγμα.

Λύρα: Κωστής Ανδρεδάκης. Λαούτο: Νίκος Νικηφόρος. Χορευτικός Όμιλος Αντώνη Βασσάλου.

ΠΕΜΠΤΗ

19:00-19:20: Πνευματικός Σύνδεσμος Κρητών Μοσχάτου-Ταύρου. Κρητικοί χοροί.

Πρόεδρος: Πολύδωρoς Πατσουράκης. Χοροδιδάσκαλος: Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος.

19:30-19:50: Σύλλογος Κρητών Ζωγράφου. Κρητικοί χοροί. Πρόεδρος: Φώτης Νταουντάκης. Χοροδιδάσκαλοι: Μίνως Σωπασής και Αγάπη Μπλάζου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19:30-19:50: Σύλλογος Κρητών Αχαρνών. Κρητικοί χοροί. Πρόεδρος: Δημήτρης Γιανούλης. Χοροδιδάσκαλος: Γιάννης Μολυμπάκης. Λύρα: Μανώλης Ψαλλίδης. Λαούτο: Γιάννης Μολυμπάκης.

20:00-20:20: Αδελφότητα Κρητών Πειραιά

“Η ΟΜΟΝΟΙΑ”. Κρητικοί χοροί.

Πρόεδρος- Χοροδιδάσκαλος: Θεόδωρος Τσόντος.

Λύρα: Μανώλης Ψαλλίδης. Λαούτο: Γιάννης Μολυμπάκης.

ΣΑΒΒΑΤΟ

12:00-12:20: Σύλλογος Κρητών Αγίου Δημητρίου. Κρητικοί χοροί. Πρόεδρος: Νίκος Προεστάκης.

Χοροδιδάσκαλοι: Αγγελική Σαραβελάκη (Υπεύθυνη Χορευτικού) και Κώστας Κυριακάκης. Λύρα: Μπάμπης Τερζάκης. Λαούτο: Νίκος Κακουδάκης.

12:30-12:50: Σύλλογος Κρητών Κορυδαλλού-Νίκαιας. Κρητικοί χοροί.

Πρόεδρος: Γιώργος Καμινογιαννάκης.Χοροδιδάσκαλοι: Στάθης Αβτσίδης και Μαρία Μαντή. Λύρα: Μπάμπης Τερζάκης. Λαούτο: Νίκος Κακουδάκης.

14:30-14:50: Ένωση Κρητών Αμαρουσίου «Κρηταγενής Ζεύς». Κρητικοί χοροί.

Πρόεδρος: Κωστής Σηφάκης. Χοροδιδάσκαλος: Βασίλης Μουρτζανός. Λύρα: Μπάμπης Τερζάκης. Λαούτο: Νίκος Κακουδάκης.

15:00-15:20: Σύλλογος Ποντίων Αμαρουσίου «Νίκος Καπετανίδης». Ποντιακοί χοροί.

Πρόεδρος: Νίκος Κοσμίδης. Χοροδιδάσκαλος: Παναγιώτης Ψυλλάκης. Λύρα: Μπάμπης Τσιλικίδης. Νταούλι: Στάθης Ψυλλάκης.

15:30-15:45: Από τα Μιτάτα στο Σήμερα: Η Ζωντανή Παράδοση της Κρητικής Διατροφής. Παρουσιάζει η Ευτυχία Παρασύρη.

16:00-16:20: Ένωση Κρητών Βριλησσίων. Κρητικοί χοροί.

Πρόεδρος: Στέλιος Κουρομιχελάκης.Χοροδιδάσκαλοι: Μανώλης Πανακάκης και Έφη Ρουσσάκη. Λύρα: Μπάμπης Τερζάκης. Λαούτο: Νίκος Κακουδάκης

19:00-19:30: Ένα Ταξίδι Αυθεντικών Γεύσεων & Αρωμάτων-Από την Κρήτη στο κέντρο της Αθήνας. Συντονίζει η Ειρήνη Κουτάντου.