ΑΘΗΝΑ

Ο Παρθενώνας ελεύθερος από σκαλωσιές μετά από 15 χρόνια

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ενθουσιασμό και συγκίνηση έχει προκαλέσει η «καθαρή» πλέον εικόνα του Παρθενώνα, που απελευθερώθηκε από τις σκαλωσιές των εργασιών αναστήλωσης, για πρώτη φορά μετά από μία 15ετία.

Τον Παρθενώνα χωρίς σκαλωσιές μετά από 15 χρόνια αδιάκοπων εργασιών αναστήλωσης του εμβληματικού μνημείου της αρχαιότητας, έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν εδώ και λίγες ημέρες οι Αθηναίοι και οι τουρίστες.

Η απομάκρυνση των μεταλλικών ικριωμάτων από τη δυτική πλευρά του Παρθενώνα ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, μετά από σχετική απόφαση της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, αποκαλύπτοντας την όψη του μνημείου, ορατή από την πλευρά του Ηρωδείου.

Ωστόσο, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η εικόνα αυτή είναι προσωρινή, καθώς το αναστηλωτικό έργο του μνημείου παραμένει σε εξέλιξη. Πιθανότατα να τοποθετηθούν μικρότερες και πιο ευέλικτες κατασκευές που δεν θα καλύπτουν ολόκληρη την πλευρά του μνημείου.

Προηγούμενο Άρθρο
Επόμενο Άρθρο

Η Κρήτη στην Καρδιά της Αθήνας από...

0
Η Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών, με τη στήριξη της...

«Τι με κοιτάς;» – Πώς ξεκίνησε η...

0
Αφορμή για το επεισόδιο ήταν μια λογομαχία μεταξύ αλλοδαπών...

Προηγούμενο άρθρο
Η Κρήτη στην Καρδιά της Αθήνας από τις 13 -18 Οκτωβρίου: «Γεύσεις Μυλοποτάμου – Γεύσεις Κρήτης» στο Μετρό Συντάγματος
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
