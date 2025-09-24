Κύπελλο Ελλάδας: Στην κορυφή με δύσκολη νίκη ο ΟΦΗ στο Ελ Πάσο

Ο ΟΦΗ πήρε δύσκολη νίκη με σκορ 1-0 με γκολ του Σαλσέδο στο Ελ Πάσο επί της Καλλιθέας για την 2η αγωνιστική και ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή της League Phase.
Μόνο η νίκη που τον έφερε προσωρινά στην κορυφή μετράει για τον ΟΦΗ στο ματς κυπέλλου με την Καλλιθέα στο Ελ Πάσο. Το γκολ πέτυχε ο Σαλσέδο στο 45΄
Μετά τον Άρη ο ΟΦΗ έγινε η δεύτερη ομάδα που έκανε το 2Χ2 στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η κρητική ομάδα επικράτησε με 1-0 στο «Ελ Πάσο», με γκολ του Σαλσέδο και έφτασε τους έξι βαθμούς, ενώ οι γηπεδούχοι έμειναν στο μηδέν μετά την ήττα τους και στη Λεωφόρο.
Στο πρώτο μέρος ο ΟΦΗ που αγωνίστηκε με έξι βασικούς είχε την υπεροχή αλλά απείλησε κυρίως από στημένα χάρι στην ποιότητα του Νέιρα.
Η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς είχε την πρώτη της καλή στιγμή στο 13ο λεπτό, όταν ο Νέιρα εκτέλεσε φάουλ, ο Καραχάλιος πήρε την κεφαλιά αλλά δε βρήκε εστία και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο Φούντας αστόχησε με σουτ εκτός περιοχής. Στο 30 ο Νέιρα με εκτέλεση ακόμα μιας στατικής φάσης έφερε «γλυκά» την μπάλα στην περιοχή, ο Κωστούλας πήρε την κεφαλιά και ο Κρέσπι έβγαλε σε κόρνερ.
Στο 39′ μετά από φάουλ του Νέιρα και κεφαλιά του Κρίζμανιτς ο Πανάγου έδιωξε πάνω στη γραμμή και στο 40′ ο Κρέσπι μπλόκαρε την μπάλα έπειτα από σουτ του Χατζηθεοδωρίδη.
Στο 43′ ο Σενγκέλια δε βρήκε εστία εστία με προβολή εξ επαφής αλλά στο 45′ έγινε το 0-1. Ο κορυφαίος του γηπέδου Νέιρα έβγαλε κάθετη πάσα, ο Καραχάλιος γύρισε την μπάλα και ο Σαλσέδο με πλασέ άνοιξε το σκορ στην εκπνοή του ημιχρόνου.
Στο 56′ ο Καραχάλιος έπιασε δυνατό σουτ, όμως η μπάλα πέρασε ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Από πλευράς γηπεδούχων ο Κώστας Μπράτσος έβαλε στο ματς τους Καντίγιο, Σαρδέλη που δημιούργησαν προβλήματα στην άμυνα του ΟΦΗ.
Στο 64′ ο Λίλο απέκρουσε το πλασέ του Κολομβιανού εξτρέμ και στο 66′ ο νεαρός επιθετικός έκανε εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια από τα αριστερά αλλά το σουτ του Σαρδέλη κόντραρε.
Ο ΟΦΗ απείλησε ξανά στο 72′ αλλά το διαγώνιο σουτ του Σενγκέλια πέρασε άουτ. Στο 77′ ο Σαρδέλης απείλησε ξανά, αλλά το σουτ του κόντραρε στα σώματα και η μπάλα βγήκε κόρνερ. Οι γηπεδούχοι πίεσαν, όμως ο ΟΦΗ κράτησε έστω και δύσκολα το τρίποντο μέχρι το τέλος και αυτό είναι που κρατάει αφού η εικόνα του δεν ήταν καλή.
Καλλιθέα (Κώστας Μπράτσος): Κρέσπι, Προδρομίτης, Ματίγιεβιτς, Σωτηράκος, Κριμιτζάς (73΄Σαταριάνο), Μαυρίας (63΄Σαρδέλης), Πανάγου, Παυλάκης, Βασιλόγιαννης (73΄Μεταξάς), Ζωγραφάκης (63΄Κατίγιο), Γκολφίνος.
ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Λίλο, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Χατζηθεοδωρίδης, Μαρινάκης (87΄Γκονθάλεθ), Καραχάλιος, Ανδρούτσος (87΄Λέουις), Νέιρα (67΄Βούκοτιτς), Φούντας (34΄Αποστολάκης), Σενγκέλια, Σαλσέδο (67΄Ρακονιάτς).
