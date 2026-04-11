Κύπρος: Κατέρρευσε πολυκατοικία σαν χάρτινος πύργος – 3 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, μάχη για έναν εγκλωβισμένο

Μέρος τετραώροφης πολυκατοικίας κατέρρευσε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στην περιοχή της Γερμασόγειας στην Κύπρο, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Οπως αναφέρει ο Φιλελεύθερος Κύπρου, στο σημείο επικρατεί έντονη κινητοποίηση των αρχών. Άμεσα έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, καθώς και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Τρία πρόσωπα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού ακόμη ενός προσώπου, αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα.