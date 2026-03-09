Κύπρος- Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Κυπριακή Δημοκρατία της ευρωπαϊκής οικογένειας δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη

“Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, από την αρχή αυτής της κρίσης, έθεσα ως βασική εθνική προτεραιότητα την ασφάλεια της Μεγαλονήσου, έναν τόπο εξάλλου με τον οποίο μας συνδέουν οι πιο ισχυρή, οι πιο δυνατοί εθνικοί, ιστορικοί, πολιτιστικοί δεσμοί”.
«Από εδώ, από την Κύπρο, μαζί με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, στέλνουμε ένα κοινό, καθαρό, ηχηρό, αποφασιστικό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης. Ένα σαφές μήνυμα, αγαπητέ μου Νίκο, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία της ευρωπαϊκής οικογένειας δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Εμανουέλ Μακρόν στην Κύπρο.
«Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, από την αρχή αυτής της κρίσης, έθεσα ως βασική εθνική προτεραιότητα την ασφάλεια της Μεγαλονήσου, έναν τόπο εξάλλου με τον οποίο μας συνδέουν οι πιο ισχυρή, οι πιο δυνατοί εθνικοί, ιστορικοί, πολιτιστικοί δεσμοί. Η ασφάλεια της Κύπρου, άλλωστε, όπως είπες, αγαπητέ μου Νίκο, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής ασφάλειας και σίγουρα παράγοντας σταθερότητας για ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου» πρόσθεσε.
«Γι’ αυτό και σε συνεννόηση μαζί σου, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις κινήθηκαν πρώτες, προκειμένου να δώσουν το παρόν της ειρήνης και της σιγουριάς σε αυτά τα ιερά χώματα. Δυο ελληνικές φρεγάτες, εκ των οποίων η μια το καμάρι του ελληνικού στόλου η φρεγάτα Κίμωνας και τέσσερα οπλισμένα F-16 Viper βρέθηκαν αμέσως στην Κύπρο. Και πράγματι θα είναι μια ενδιαφέρουσα υποσημείωση της ιστορίας ότι η πρώτη επιχειρησιακή αποστολή του Κίμωνα είναι εδώ στην Κύπρο. Ο Κίμων, όπως είπε, αγαπητέ Νίκο, ένας Αθηναίος στρατηγός ναύαρχος, ο οποίος ταύτισε τη δικιά του ιστορία με την ασφάλεια της Μεγαλονήσου» είπε.
Επίσης ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στην βοήθεια της Γαλλίας είπε:
«Αλλά, αγαπητέ Εμανουέλ, μου δίνει ξεχωριστή χαρά και το γεγονός ότι αμέσως ευαισθητοποιήθηκαν και άλλοι εταίροι μας και πρώτοι από αυτούς η φίλη Γαλλία. Και θέλω να σε ευχαριστήσω για την απόφασή σου να βρεθείς και σήμερα εδώ μαζί μας, αμέσως μετά την έγκαιρη ανταπόκριση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας σου».
«Αποδείξαμε ότι οι στρατηγικές συμφωνίες τις οποίες υπογράφουμε δεν είναι απλά αδιάφορα κείμενα, δοκιμάζονται στην πράξη. Και αυτή η στρατηγική σχέση Ελλάδος-Γαλλίας αλλά και Ελλάδος-Κύπρου δοκιμάστηκε στην πράξη, και αυτή νομίζω είναι και η μεγάλη αξία αυτής της κίνησης. Αυτή η έμπρακτη αλληλεγγύη μας στην Κυπριακή Δημοκρατία που ακολούθησαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ιταλία και η Ισπανία, αντανακλά και την ουσία της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 42, παράγραφο 7, της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κάτι που με τη σειρά του επιβεβαιώνει ότι η Ευρώπη παραμένει πάντα μία υπεύθυνη δύναμη, ικανή να συνδιαμορφώσει τις παγκόσμιες εξελίξεις» ανέφερε ο πρωθυπουργός.
Μετά τις κοινές δηλώσεις ο Έλληνας πρωθυπουργός συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη επισκέφτηκαν το υπόστεγο που σταθμεύουν τα ελληνικά F-16, όπου χαιρέτησαν και συνομίλησαν με τους χειριστές τους.
ΑΠΕ ΜΠΕ