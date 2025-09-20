Λευτέρης Αυγενάκης : «Βουλευτές και δημοσιογράφοι μαζί για τη Μέριμνα παιδιού Κατερίνης»

Βουλευτές και Δημοσιογράφοι έπαιξαν εχθές, Παρασκευή 19, Σεπτεμβρίου, ποδόσφαιρο στο γήπεδο του Πιερικού για τη Μέριμνα παιδιού Κατερίνης, και ο πρ Υπουργός και βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

«Βουλευτές – Δημοσιογράφοι ⚽️⚽️

Χθες βρεθήκαμε στην Κατερίνη στο γήπεδο του Πιερικού για κάτι που ξεπερνά το ποδόσφαιρο. Δεν είχε σημασία ποιος έβαλε γκολ ή ποια ομάδα κέρδισε. Σημασία είχε ο σκοπός.

Συνάδελφοι Βουλευτές και ο Πανελλήνιος Σύλλογος

Αθλούμενων εργαζομένων

στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης παίξαμε πλάι-πλάι και θυμηθήκαμε πως ο αθλητισμός είναι ένας τρόπος να βρεθούμε πιο κοντά, να ενώσουμε δυνάμεις και να δείξουμε αλληλεγγύη.

Με την πρωτοβουλία του αγαπημένου συναδέλφου, βουλευτή Πιερίας και καλού φίλου Σπύρου Κουκλουδίνα, το Α’ ΔΑΚ δεν φωτίστηκε μόνο από τους προβολείς. Φωτίστηκε από την ελπίδα που δίνουν τα παιδιά της Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης και από το όραμα για το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αυτισμό.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους σπουδαίους συμπαίκτες, συναδέλφους βουλευτές και φίλους, που μοιραστήκαμε μαζί αυτήν την εμπειρία: Σπύρο Κουκλουδίνα, Φώντα Μπαραλιάκο, Φάνη Παπά, Ανδρέα Νικολακόπουλο, Θανάση Σταυρόπουλο, Νεοκλή Κρητικό, Βασίλη Γιογιάκα, Χρήστο Μπουκώρο, Γεώργιο Γαβρήλο, Τάσο Νικολαΐδη, Γιώργο Σταμάτη, Γιάννη Βρούτση, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Αγγελική Δεληκάρη, Κωνσταντίνο Φλώρο, Μανώλη Χριστοδουλάκη, Θεόδωρο Καράογλου, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, Κομνηνό Δελβερούδη, Ιωάννη Κόντη.

Η πολιτική, τελικά, αποκτά βαθύτερο νόημα όταν γίνεται πράξη μέσα από τέτοιες στιγμές. Όταν, χωρίς ρόλους και τίτλους, στεκόμαστε όλοι μαζί για το κοινό καλό.

Θερμά συγχαρητήρια στη Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης για το σπουδαίο έργο της και σε όλους όσοι δίνουν ψυχή και καρδιά για να κρατούν αυτό το φως ζωντανό.»