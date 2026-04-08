Λίβανος: Δοκιμάζει την εκεχειρία με Ιράν η ισραηλινή επιθετικότητα – Μακελειό στην Βηρυτό

Σε μια πρωτοφανή κλιμάκωση, το Ισραήλ εξαπέλυσε κύμα επιδρομών κατά της Βηρυτού και άλλων περιοχών με πολλά θύματα. Οι επιθέσεις έρχονται παρά την συμφωνία για 15ήμερη εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν, με τον Νετανιάχου να αμφισβητεί ανοιχτά την εφαρμογή της στον Λίβανο. Σε ένα ανελέητο σφυροκόπημα ολόκληρου του Λιβάνου επιδίδεται το Ισραήλ μετά από την ανακοίνωση της εκεχειρίας δύο εβδομάδων ΗΠΑ – Ισραήλ – Ιράν, παρά το γεγονός ότι η Χεζμπολάχ εμφανίστηκε αρχικά να προχωράει σε μονομερή κατάπαυση του πυρός. Οι ισραηλινές επιθέσεις κατά του Λιβάνου είναι σύμφωνα με μαρτυρίες πρωτοφανούς έκτασης και έντασης με το υπουργείο Υγείας της χώρας να υποστηρίζει ότι από τις αεροπορικές επιδρομές που σημειώθηκαν κατά κύριο λόγο στην πρωτεύουσα υπάρχουν δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες. Το γεγονός ότι υπήρξε από την αρχή ασάφεια σχετικά με το εάν η εκεχειρία και η κατάπαυση πυρός περιλαμβάνει και τον Λίβανο, έδωσε την δυνατότητα στον Μπενιαμίν Νετανιάχου να υποστηρίξει ανοιχτά ότι αυτή δεν ισχύει για τον Λίβανο και εν συνεχεία να προχωρήσει στο τεράστιο αυτό κύμα επιθέσεων που πλέον περιγράφεται από πολλούς ως «μακελειό». Η κίνηση αυτή προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις που απειλούν να τινάξουν στον αέρα, την εκεχειρία, καθώς από την μια πλευρά το Ιράν, αλλά και το Πακιστάν υποστηρίζουν ότι η συμφωνία περιλάμβανε τον Λίβανο, ενώ οι ΗΠΑ δια στόματος της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, εμφανίζονται να στέκονται στο πλευρό του Ισραήλ υποστηρίζοντας ότι η εκεχειρία δεν αφορούσε την χώρα. Μακελειό στην Βηρυτό και σε άλλες περιοχές του Λιβάνου Το υπουργείου Υγείας του Λιβάνου, στο πλαίσιο αυτό έκανε έκκληση προς τους κατοίκους της Βηρυτού να ανοίγουν «επειγόντως» τον δρόμο στα ασθενοφόρα, ύστερα από τα πολλά ταυτόχρονα ισραηλινά απροειδοποίητα πλήγματα, τα σφοδρότερα από την έναρξη του πολέμου τα οποια έπληξαν την καρδιά της πρωτεύουσας. Από τις περιγραφές από την Βηρυτό, προκύπτει ότι μια συνεχής ρίψη βομβών συντάραξε την πρωτεύουσα Βηρυτό και καπνός υψώθηκε στον ουρανό. Ένα από τα πλήγματα σε πυκνοκατοικημένη συνοικία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους, δήλωσε πηγή ασφαλείας. Αιμόφυρτοι και τραυματισμένοι κάτοικοι της Βηρυτού εγκατέλειπαν τα αυτοκίνητά τους στο δρόμο και κατευθύνονταν στα κοντινότερα νοσοκομεία, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες του Reuters. «Η συμφόρηση στους δρόμους από το πρωτοφανές σε αριθμό και ένταση κύμα πληγμάτων» που εξαπέλυσε το Ισραήλ «δυσκολεύουν τις επιχειρήσεις διάσωσης» δήλωσε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι είναι «απαραίτητο και ιδιαιτέρως επείγον να ανοίγουν οι δρόμοι για τα ασθενοφόρα» που φθάνουν στις πληγείσες περιοχές. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε το «μεγαλύτερο συντονισμένο χτύπημα» κατά της ισλαμιστικής οργάνωσης Χεζμπολάχ από το ξέσπασμα του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση η επίθεση έπληξε περίπου 100 στόχους της Χεζμπολάχ σε όλο τον Λίβανο και πιο συγκεκριμένα: «Σε διάστημα 10 λεπτών και ταυτόχρονα σε πολλές περιοχές, επιτεθήκαμε σε περίπου 100 φυλάκια διοίκησης και στρατιωτικές υποδομές της οργάνωσης». Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι κάλεσε τον πληθυσμό πολλών συνοικιών της νότιας Βηρυτού, προπυργίου της οργάνωσης Χεζμπολάχ, να απομακρυνθούν εν όψει νέων επιδρομών. Η προειδοποίηση αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον συνταγματάρχη Αβιχάι Αντραΐ, τον αραβόφωνο εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού. «Η μάχη συνεχίζεται στον Λίβανο όπου δεν εφαρμόζεται η κατάπαυση του πυρός», ανέφερε ο συνταγματάρχης Αντραΐ, ο οποίος κοινοποίησε τρεις εντολές εκκένωσης για περιοχές του Λιβάνου από την έναρξη της εφαρμογής της 15ήμερης εκεχειρίας που κηρύχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αντιδράσεις για τις επιθέσεις από τον Λίβανο Σε αυτό το πλαίσιο ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζόζεφ Άουν δήλωσε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις που σκότωσαν και τραυμάτισαν εκατοντάδες ανθρώπους σε ολόκληρο το Λίβανο βαραίνουν το «μαύρο ιστορικό» του Ισραήλ όσον αφορά την παραβίαση «όλων των ανθρωπίνων αξιών». «Αυτές οι βάρβαρες ενέργειες επιθετικότητας – που δεν αναγνωρίζουν κανένα δικαίωμα και δεν σέβονται καμία συμφωνία ή δέσμευση – έχουν επανειλημμένα δείξει πλήρη αδιαφορία για όλους τους διεθνείς νόμους και κανονισμούς», ανέφερε ο Άουν σε δήλωσή του. «Κατά τους τελευταίους 15 μήνες από τη συμφωνία για την αναστολή των εχθροπραξιών, έχουμε γίνει μάρτυρες της τεράστιας κλίμακας παραβιάσεων που διαπράχθηκαν με απόλυτη ατιμωρησία», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην εκεχειρία Νοεμβρίου 2024 μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Απειλεί το Ιράν με έξοδο από τη συμφωνία Οι ισραλινές επιθέσεις έφεραν και αντιδράσεις και από το Ιράν, με το Al Jazeera να επικαλείται ανώνυμους ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι υποστήριξαν ότι «το Ισραήλ θα τιμωρηθεί ως αντίδραση στο έγκλημα που διέπραξε στον Λίβανο κατά παράβαση των όρων της εκειχερίας. Η εκεχειρία περιλαμβάνει την περιοχή και το Ισραήλ είναι γνωστό ότι αθετεί τις υποσχέσεις του και ότι η αποτροπή προς αυτό λειτουργεί μόνο με σφαίρες». Ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, είναι μέρος της εκεχειρίας που συμφώνησε η Τεχεράνη με την Ουάσινγκτον, συμπλήρωσε η πηγή. Άλλη αναφορά υποστηρίζει ότι το Ιράν ετοιμάζεται να αποσυρθεί από τη συμφωνία εκεχειρίας που κατέληξε με τις ΗΠΑ, αν συνεχιστούν οι επιθέσεις στον Λίβανο. Αυτό αναφέρει το πρακτορείο Tansim επικαλούμενο πηγή που δεν ήθελε να κατονομαστεί. Η πηγή τόνισε πως οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προσδιορίζουν στόχους για να απαντήσουν στις σημερινές επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Λιβάνου. Άλλες αναφορές υποστηρίζουν ότι το Ιράν ξεκίνησε και πάλι να προειδοποιεί πλοία στα Στενά του Ορμούζ να μην περάσουν χωρίς άδεια. Αντιδράσεις και από άλλους για τις ισραηλινές επιθέσεις Στην κατεύθυνση της ιρανικής δήλωσης πάντως και αντίθετα με τις εκτιμήσεις των ισραηλινών και του ίδιου του Νετανιάχου για το εάν ο Λίβανος εξαιρείται από την εκεχειρία, κινείται και η δήλωση του πρωθυπουργού του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ, το Ιράν και οι σύμμαχοί τους αποδέχθηκαν κατάπαυση του πυρός «παντού», και στον Λίβανο, έπειτα από την μεσολάβηση του Ισλαμαμπάντ. Αντίστοιχα και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν επέμεινε ότι η συμφωνία εκεχειρίας λογικά θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρως τον Λίβανο. Δεν είναι λίγοι οι ειδικοί που εκτιμούν ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο έχουν σαν στόχο να «σπάσουν» την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η κυβέρνηση Νετανιάχου πιέζεται αφόρητα από την αντιπολίτευση σχετικά με αυτήν καθώς παρουσιάζεται ως αποτυχία της κυβέρνησης. Οι ΗΠΑ σπεύδουν να στηρίξουν το Ισραήλ Σύμφωνα με το Axios, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, υποστήριξε ότι ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν.