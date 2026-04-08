Μ. Πέμπτη 9 Απριλίου 2026 στο Αίθριο της Λότζια το Πασχαλινό Παζάρι του «Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου»

Το Πάσχα της πόλης μας έχει σημείο συνάντησης! Το καθιερωμένο φιλανθρωπικό Πασχαλινό Παζάρι του «Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου», τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου 2026, από τις 9π.μ. στον γνώριμο χώρο του Αιθρίου της Λότζια, που θα γεμίσει χρώματα, αρώματα κι ανθρώπους που επιλέγουν να γιορτάσουν αλλιώς: Με προσφορά.

Ένα παζάρι που δεν είναι απλώς μια αγορά, αλλά μια συνάντηση με νόημα, μια μικρή υπενθύμιση ότι η αλληλεγγύη μπορεί να γίνει καθημερινή πράξη.

Πίσω από κάθε πάγκο του Παζαριού, που συνεχίζει μία παράδοση η οποία έχει ριζώσει στην τοπική κοινωνία, θα βρίσκονται τα μέλη του Φορέα, που έχουν εργαστεί με επιμονή και δημιουργικότητα, ετοιμάζοντας χειροποίητες πασχαλινές δημιουργίες και γλυκίσματα των ημερών. Από παραδοσιακά προζυμένια τσουρέκια και αυγά βαμμένα με φυσικούς τρόπους, μέχρι πρωτότυπες κατασκευές για μικρούς και μεγάλους, κάθε αντικείμενο έχει τη δική του ιστορία και αξία.

Ετσι θα δοθεί η ευκαιρία στους συμπολίτες να κάνουν τις πασχαλινές τους αγορές με έναν πιο ουσιαστικό τρόπο. Γιατί εδώ, κάθε επιλογή αποκτά μεγαλύτερη σημασία: Στηρίζει έμπρακτα το έργο του Φορέα, ο οποίος καθημερινά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή απέναντι στην έμφυλη βία και κάθε μορφή κακοποίησης, προσφέροντας στήριξη και ελπίδα σε όσες και όσους το έχουν ανάγκη.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει στις 12 το μεσημέρι η Χορωδία του «Συνδέσμου», «Αγγέλων Ωδή», υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Κικής Καγιάβα, ενισχύοντας το γιορτινό κλίμα με μελωδίες της Μεγάλης εβδομάδας.

Με εκτίμηση

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΙΡΗ ΠΑΧΙΑΔΑΚΗ ΣΜΑΡΩ ΣΤΑΦΥΛΑΚΗ