Mανώλης Χνάρης:«Αναγκαία η λήψη μέτρων για τον έλεγχο των τιμών καυσίμων και τη βιωσιμότητα των τουριστικών μεταφορών»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την έντονη ανησυχία των εκπροσώπων του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης αναφορικά με «τη συνεχιζόμενη και ανεξέλεγκτη αύξηση των τιμών των καυσίμων», μετέφερε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής Ρεθύμνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μανόλης Χνάρης.

Ειδικότερα, ο Μ. Χνάρης προέβη στην κατάθεση της Κοινοβουλευτικής Παρέμβασης, σε συνέχεια επιστολής του ΔΣ του εν λόγω Συνδέσμου, η οποία εστιάζει στις «πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις και την ένταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής». Ως κύρια συνέπεια καταγράφεται η κατακόρυφη αύξηση των διεθνών τιμών ενέργειας, η οποία «μεταφέρεται άμεσα και στην ελληνική αγορά καυσίμων, επηρεάζοντας δραματικά το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο αποτελεί το βασικότερο λειτουργικό κόστος για τις επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων».

Ως εκ τούτου, όπως επισημαίνεται: «Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρότατες πιέσεις στον κλάδο, δεδομένου ότι οι περισσότερες συμβάσεις μεταφοράς με τουριστικά γραφεία έχουν συμφωνηθεί πολλούς μήνες πριν, με συγκεκριμένες και δεσμευτικές τιμές, οι οποίες δεν μπορούν να αναπροσαρμοστούν κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου».

Κατά συνέπεια, όπως τονίζεται, «οι επιχειρήσεις του κλάδου καλούνται να απορροφήσουν εξ ολοκλήρου το αυξημένο κόστος καυσίμων», ενώ παράλληλα επισημαίνεται ότι πολλές από αυτές έχουν οδηγηθεί «σε οριακή οικονομική κατάσταση, την ώρα που η τουριστική περίοδος βρίσκεται προ των πυλών».

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και καθώς «είναι αυτονόητο ότι ο κλάδος των τουριστικών λεωφορείων αποτελεί αναπόσπαστο και κρίσιμο κρίκο της τουριστικής αλυσίδας, ιδιαίτερα στην Κρήτη, όπου καθημερινά εξυπηρετούνται χιλιάδες επισκέπτες», τα μέλη του ΔΣ αιτούνται την άμεση λήψη μέτρων, μεταξύ των οποίων είναι:

– Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης.
– Θέσπιση μηχανισμού επιστροφής μέρους του κόστους καυσίμων για τις επιχειρήσεις του κλάδου.
– Εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά καυσίμων, ώστε να αποτραπούν φαινόμενα αισχροκέρδειας.

– Στοχευμένα μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις τουριστικών μεταφορών, οι οποίες αποτελούν κρίσιμο πυλώνα της τουριστικής οικονομίας.

Δεδομένου, λοιπόν, ότι «Η Κρήτη αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας και η εύρυθμη λειτουργία των τουριστικών μεταφορών είναι καθοριστικής σημασίας για τη συνολική λειτουργία του τουριστικού οικοσυστήματος του νησιού» και καθώς τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω Επιστολή τεκμηριώνουν εύλογα και δίκαια αιτήματα, ο Βουλευτής Ρεθύμνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής αιτήθηκε για την άμεση δρομολόγηση όλων των αναγκαίων σχετικών ενεργειών, καθώς και για την ενημέρωση της Βουλής.

