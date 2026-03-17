Μητσοτάκης: Δεν θα εμπλακούμε στρατιωτικά στη Μ.Ανατολή – Παράθυρο για fuel pass

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στο συνέδριο «Greek Energy: The New Era» για τα Στενά του Ορμούζ, την ενεργειακή κρίση και την αντιμετώπιση της

Ξεκάθαρη απάντηση ότι η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ έδωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση που είχε με τη δημοσιογράφο Francine Lacqua στο συνέδριο “Greek Energy: The New Era” που διοργάνωσε το Bloomberg.

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε καμία επιχείρηση γύρω από το θέατρο των πολεμικών επιχειρήσεων και αμφιβάλλω αν υπάρχει διάθεση από άλλες ευρωπαϊκές χώρες για κάτι τέτοιο. Εκτός και αν υπάρχει μια ευρωπαϊκή επιχείρηση, η Ελλάδα δεν θα συμμετέχει από μόνη της» τόνισε.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα έσπευσε να διασφαλίσει την άμυνα της Κύπρου. «Ήμασταν οι πρώτοι που στείλαμε 2 φρεγάτες και 4 F16 ανταποκρινόμενοι στην έκκληση για βοήθεια από τους αδελφούς Κύπριους είπε χαρακτηριστικά. Σημείωσε ότι ήταν ένα μήνυμα ότι η περιοχής της Αν.Μεσογείου θα πρέπει να κορυφαία προτεραιότητα για την Ευρώπη.

Ωστόσο η επιχείρηση Ασπίδα, που έχει στενά γεωγραφικά όρια και δεν θα επεκταθεί στα Στενά του Ορμούζ , δεν είχε την υποστήριξη της Ευρώπης, πλην της Ιταλίας.

Όσον αφορά την διάρκεια της σύγκρουσης είπε ότι δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τη διάρκεια της σύγκρουσης αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να προετοιμαστεί να αντιμετωπίσεις τις οικονομικές και ενεργειακές επιπτώσεις ενός παρατεταμένου πολέμου, τον οποίο απεύχεται, γιατί «είναι άλλο ο πόλεμος να διαρκέσει μερικές εβδομάδες και άλλο μήνες».

Η διαχείριση της ενεργειακής κρίσης

Η Ευρώπη έχει εμπειρία διαχείρισης ενεργειακής κρίσης από το 2022 όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία και θα πρέπει να εξετάσει με λεπτομέρεια ποια από τα μέτρα λειτούργησαν και ποια όχι τόσο πολύ. «Η Ευρώπη πρέπει να έχει μια εργαλειοθήκη βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων έτοιμη προς ενεργοποίηση που θα αποφασιστεί στο επίπεδό μας αν χρειαστεί να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις αναφορικά με το κόστος της ενέργειας».

Τόνισε το ζήτημα της ταχύτητας λήψης αποφάσεων υπενθυμίζοντας ότι το 2022 η Ελλάδα επέμεινε για την εφαρμογή πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου αλλά χρειάστηκαν οχτώ μήνες για να εφαρμοστεί το μέτρο. «Δεν μπορούμε να περιμένουμε τόσο πολύ αυτή τη φορά», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι αν είναι ευρωπαϊκή απόφαση η μείωση της φορολογίας των καυσίμων η κυβέρνηση είναι ανοιχτή. «Είμαστε ανοιχτοί στη μείωση της φορολογίας των καυσίμων , εάν πρόκειται για ευρωπαϊκή απόφαση -ως απάντηση στην αύξηση των τιμών των καυσίμων στη Μέση Ανατολή- και το κόστος δεν επιβαρύνει την δημοσιονομική θέση της χώρας»

Σε αντίθετη περίπτωση ο πρωθυπουργός είπε ότι θα προκρίνει την «πεπατημένη» των στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη του εισοδήματος των πιο ευάλωτων νοικοκυριών, καθώς υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος.

Η Σύνοδος Κορυφής

Αναφερόμενος στην Σύνοδο Κορυφής μεθαύριο, ο πρωθυπουργός είπε ότι ζητούμενο είναι να γεφυρωθούν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε την ανάγκη επανεξέτασης του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Ρύπων (ETS) που όπως είπε συνελήφθη ως μηχανισμός τιμολόγησης για την ενθάρρυνση των ΑΠΕ.

«Στην παρούσα φάση το να το να έχει ακριβή ενέργεια και ακριβό ETS είναι τρέλα. Δεν είμαι υπέρ του ξηλώματος ή του παγώματος του ETS, αλλά του επαναπροσανατολισμού το ώστε να μην επιβαρύνει υπέρμετρα τις τιμές ενέργειας, ιδίως της ενεργοβόρου βομηχανίας.

Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε ένα τεράστιο κόστος σε κλάδους όπως η ναυτιλία και η τσιμεντοβιομηχανία όταν δεν έχουμε δοκιμασμένες τεχνολογίες για να κάνουμε την απανθρακοποίηση να δουλέψει. Να στείλουμε τα σωστά σήματα τιμών για τις επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες χωρίς να υπονομεύομε την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας στην πορεία. Αυτό είναι το ρεαλιστικό Green Deal. Όλα πρέπει να εξετάζονται υπό τον φακό της προσιτότητας των τιμών.

Αν οι πολίτες αντιμετωπίζουν ακόμα μια ενεργειακή κρίση δεν μπορούμε να καθόμαστε στις Βρυξέλλες να μιλάμε αόριστα για ανταγωνιστικότητα».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι είμαστε κοντά σε μια ενεργειακή κρίση, οι ειδικοί θα σας έλεγαν ότι το χειρότερο σενάριο είναι το κλείσιμο του Ορμούζ. «Ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρχε μια τόσο μεγάλη διαταραχή στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Εξετάζουμε μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών της ενέργειας, στον ηλεκτρισμό δεν έχουμε ακόμα πρόβλημα, όμως η άνοδος του ντίζελ και της βενζίνης είναι εστία ανησυχίας διότι περνά απευθείας στον πληθωρισμό».

Το φυσικό αέριο από τη Ρωσία

Στην ερώτηση πόσο ρεαλιστική είναι η απόφαση της ΕΕ να σταματήσει την προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία το 2027 απάντησε ότι είναι. «Δεν θα υπαναχωρήσουμε από την απόφαση αυτή. Στην περίπτωση της Ελλάδας, το 2019 ήμασταν στην περιφέρεια της Ευρώπης και εισάγαμε 6 δις κυβικά μέτρα το χρόνο, μόνο για εγχώρια χρήση.

Στον αντίποδα, το 2025 17 δις. κυβικά μέτρα διαμετακομίστηκα μέσω Ελλάδας και τα 11 εξ αυτών χρησιμοποίησαν τον λεγόμενο Κάθετο Διάδρομο και μεταφέρθηκαν προς Βορρά, Αυτό το έργο μας επιτρέπει να τις υποδομές μας και να είμαστε πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη έως την Ουκρανία. Είναι επίσης ένα έργο που μας «δένει» γεωπολιτικά με τις ΗΠΑ γιατί η ΕΕ έλαβε μια στρατηγική απόφαση για αύξηση εισαγωγών LNG (σ.σ. στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ- ΕΕ το περασμένο καλοκαίρι) και εμείς απλώς την εφαρμόζουμε.» είπε χαρσακτηριστικά.