Μανώλης Χνάρης:«Επιβεβλημένη η θέσπιση μέτρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διασφάλιση ενός δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τους αγρότες»

Στη Διακοινοβουλευτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (AGRI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με κύριο θέμα: «Όραμα για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία – Επιπτώσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο», συμμετείχε ο Βουλευτής Ρεθύμνης και Υπεύθυνος ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μανόλης Χνάρης.

Κατά την έναρξη της εισήγησής του, ο Μ. Χνάρης, καθώς αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα διασφάλισης ενός δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τους αγρότες, το οποίο όπως υπογράμμισε «δεν αποτελεί ευχολόγιο, αλλά μία θεσμική επιταγή που διασφαλίζεται από την ίδια τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», επεσήμανε ότι «το αγροτικό εισόδημα στην Ευρώπη, ανά αγρότη, παραμένει κατά 60% χαμηλότερο σε σχέση με τον μέσο μισθό».

Στη συνεχεία, επικεντρώθηκε ιδιαιτέρως στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες αγρότες, ως αποτέλεσμα μιας σειράς δυσμενών συγκυριών που απειλούν τη βιωσιμότητα του αγροτικού επαγγέλματος.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Βουλευτής Ρεθύμνης, «την περίοδο 2020-2024 το αγροτικό εισόδημα μειώθηκε κατά 7,86%, ενώ το κόστος παραγωγής αυξήθηκε κατά 28,5%», γεγονός που, όπως υπογράμμισε, καθιστά πλέον μη βιώσιμη τη ζωή στην ελληνική ύπαιθρο. Όλα τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με την πώληση της παραγωγής σε τιμές κατώτερες του κόστους, οδηγούν ολοένα και περισσότερους αγρότες στην εγκατάλειψη του επαγγέλματός τους.

Ως εκ τούτου, ο Μ. Χνάρης, ως και ο ίδιος αγρότης, εξέφρασε τις έντονες ανησυχίες του αγροτικού κόσμου, αναδεικνύοντας την καίριας σημασίας συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνοντας την εφαρμογή μέτρων, μεταξύ των οποίων είναι:

– Η θέσπιση κανόνων που θα προστατεύουν τους αγρότες από την εξάρτηση μεγάλων πολυεθνικών.

– Η ενίσχυση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών και συνεταιρισμών, προκειμένου να μειωθεί το κόστος παραγωγής και να αυξηθεί η διαπραγματευτική τους δύναμη.

– Η ενίσχυση των μηχανισμών στήριξης των αγροτών από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Όλα τα παραπάνω, όπως τόνισε ο Μ. Χνάρης, είναι αναγκαίο να υλοποιηθούν από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βασική προϋπόθεση την απλοποίηση και τον καλύτερο στοχευμένο σχεδιασμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), αυξάνοντας την σύνδεση των ενισχύσεων με την πραγματική παραγωγή και κυρίως λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας.

Παράλληλα, ανέδειξε τη σπουδαιότητα του κοινωνικού κράτους και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει στη διασφάλιση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, επισημαίνοντας την ανάγκη για ισότιμη πρόσβαση του αγροτικού κόσμου σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας και παιδείας. Κατά αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται εύφορο έδαφος για την προσέλκυση νέων κατοίκων, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τη δημογραφική γήρανση και μείωση του πληθυσμού.

Συνοψίζοντας, ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, επεσήμανε ότι «η επισιτιστική επάρκεια της Ευρώπης δεν είναι μόνο μία συζήτηση ανάμεσα σε τεχνοκράτες», αλλά «υπόθεση δικαιοσύνης για όλους εκείνους που καθημερινά μοχθούν για να έχουμε ποιοτικά τρόφιμα στο τραπέζι μας». Υπογράμμισε πως «αν δεν εξασφαλίσουμε ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους γεωργούς και κτηνοτρόφους μας, οι οποίοι αποτελούν τον κοινωνικό ιστό της υπαίθρου και τους θεματοφύλακες της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, θέτουμε σε κίνδυνο σε κίνδυνο όχι μόνο το παρόν, αλλά πολύ περισσότερο το μέλλον των επόμενων γενεών».

Επιπλέον, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Βουλευτής Ρεθύμνης, Μανόλης Χνάρης, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Πρέσβη Ιωάννη Βράιλα, παρουσία και του Βουλευτή Θεσπρωτίας, Βασίλη Γιόγιακα.