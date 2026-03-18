Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης : «Στήριξη των Ευρωπαίων γεωργών από τις άμεσες επιπτώσεις της μεταβλητότητας των τιμών λιπασμάτων»

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης με ερώτησή του προς την Ευρωπαική Επιτροπή ζητά την υιοθέτηση προσωρινών μέτρων για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της προσιτής τιμής των λιπασμάτων για τους γεωργούς της ΕΕ και την αντιμετώπιση από τις άμεσες επιπτώσεις της μεταβλητότητας των τιμών των λιπασμάτων στο πλαίσιο των τρεχουσών γεωπολιτικών εντάσεων.

Αναλυτικά η ερώτηση:

«Οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι διαταραχές που επηρεάζουν τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας έχουν οδηγήσει σε νέα μεταβλητότητα στις τιμές των λιπασμάτων. Η τιμή της ουρίας ανήλθε πρόσφατα στα 583,50 δολάρια ανά μετρικό τόνο, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022, ενώ η τιμή της αμμωνίας που εισάγεται στη βορειοδυτική Ευρώπη έφθασε σε υψηλό τριετίας, λόγω της αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου.

Παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντιμετωπίζει προς το παρόν άμεσες ελλείψεις λιπασμάτων, η έντονη μεταβλητότητα των τιμών ενδέχεται να αυξήσει σημαντικά το κόστος παραγωγής για τους Ευρωπαίους γεωργούς, σε μια περίοδο κατά την οποία ήδη βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένες τιμές εισροών και με αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Αγροτικές οργανώσεις έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι η συνεχιζόμενη αστάθεια στις τιμές θα μπορούσε να υπονομεύσει την αγροτική παραγωγή και την επισιτιστική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της χρήσης λιπασμάτων και σε αύξηση των τιμών των τροφίμων, ιδίως στις πιο ευάλωτες χώρες.

Υπό το πρίσμα του επικείμενου ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για τα λιπάσματα:

1. Πώς προτίθεται η Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις άμεσες επιπτώσεις της μεταβλητότητας των τιμών των λιπασμάτων στους Ευρωπαίους γεωργούς στο πλαίσιο των τρεχουσών γεωπολιτικών εντάσεων;

2. Εξετάζει η Επιτροπή την υιοθέτηση προσωρινών μέτρων για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της προσιτής τιμής των λιπασμάτων για τους γεωργούς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων πιθανών προσαρμογών σε εμπορικά μέτρα ή στοχευμένων μηχανισμών στήριξης της αγοράς;

3. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή ώστε να ενισχυθεί η στρατηγική ανθεκτικότητα της ΕΕ και να μειωθεί η εξάρτησή της από εξωτερικές εισροές λιπασμάτων μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα;»

…