Market Pass: Νωρίτερα οι αιτήσεις – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και τι ισχύει για τα αναδρομικά έως 1.200 ευρώ

Μετά το Fuel Pass, έρχεται το νέο Market Pass, η κρατική ενίσχυση που στοχεύει στη στήριξη χιλιάδων νοικοκυριών για αγορές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Το μέτρο επιστρέφει με ανανεωμένη μορφή και διευρυμένες δυνατότητες χρήσης για τους δικαιούχους.

Αν και οι αρχικές προβλέψεις τοποθετούσαν τις πρώτες πληρωμές τον Σεπτέμβριο, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι η καταβολή των ποσών ενδέχεται να ξεκινήσει νωρίτερα, πιθανότατα μέσα στο καλοκαίρι.

Πώς θα λειτουργεί το νέο Market Pass

Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση θα παρέχεται σε μορφή voucher, το οποίο οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν απευθείας στο κινητό τους ή στο email τους.

Το voucher θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ψηφιακά είτε εκτυπωμένο, για αγορές σε σούπερ μάρκετ και άλλα καταστήματα ειδών πρώτης ανάγκης. Η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου έχει τονίσει ότι πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή, καθώς προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στους δικαιούχους, οι οποίοι θα μπορούν να αξιοποιούν το επίδομα όποτε και όπου επιθυμούν.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το νέο Market Pass αφορά:

Δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Περίπου 210.000 νοικοκυριά

Αγορές τροφίμων και βασικών ειδών (εξαιρούνται καπνικά και τυχερά παιχνίδια)

Πόσα χρήματα θα λάβουν

Η βασική ενίσχυση ξεκινά από 40 ευρώ τον μήνα και αυξάνεται ανάλογα με τη σύνθεση κάθε νοικοκυριού. Παράλληλα, προβλέπεται καταβολή αναδρομικών ποσών, γεγονός που αυξάνει το συνολικό ύψος της οικονομικής βοήθειας.

Ενδεικτικά:

240 ευρώ για 6 μήνες

480 ευρώ για 12 μήνες

720 ευρώ για 18 μήνες

960 ευρώ για 24 μήνες

έως 1.200 ευρώ για 30 μήνες

Ο πρώτος μήνας καταβολής θα είναι αυξημένος, καθώς θα περιλαμβάνει και τα αναδρομικά. Η εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο καλοκαίρι, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται αυτόματα σε μηνιαία βάση.

Η οριστικοποίηση των ποσών και του χρονοδιαγράμματος θα γίνει μέσω της σχετικής ΚΥΑ που αναμένεται να εκδοθεί τους επόμενους μήνες. Το νέο Market Pass φιλοδοξεί να ενισχύσει ουσιαστικά τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, προσφέροντας τη δυνατότητα κάλυψης βασικών αναγκών σε τρόφιμα με μεγαλύτερη ευκολία.

Με την προσθήκη των αναδρομικών και την ευελιξία στη χρήση, το μέτρο αναμένεται να αποτελέσει σημαντική «ανάσα» για χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα.