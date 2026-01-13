Μαύρη Θάλασσα: Αναφορές για επίθεση drones σε δύο ελληνόκτητα τάνκερ

Αναφορές ότι δύο ελληνόκτητα τάνκερ το «Delta Harmony» και το «Matilda» δέχθηκαν επίθεση από drones το πρωί της Τρίτης, στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ.

Τα δεξαμενόπλοια δέχτηκαν επίθεση κοντά στον τερματικό σταθμό φόρτωσης του Caspian Pipeline Consortium (CPC) στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με ανώνυμη πηγή του πρακτορείου Bloomberg.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στο «Delta Harmony» , η οποία φέρεται να σβήστηκε. Κατά τις ίδιες πηγές, τα δεξαμενόπλοια εξακολουθούν να πλέουν προς νότια κατεύθυνση.