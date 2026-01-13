ΕΛΛΑΔΑ

Μαύρη Θάλασσα: Αναφορές για επίθεση drones σε δύο ελληνόκτητα τάνκερ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Αναφορές ότι δύο ελληνόκτητα τάνκερ το «Delta Harmony» και το «Matilda» δέχθηκαν επίθεση από drones το πρωί της Τρίτης, στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ.

Τα δεξαμενόπλοια δέχτηκαν επίθεση κοντά στον τερματικό σταθμό φόρτωσης του Caspian Pipeline Consortium (CPC) στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με ανώνυμη πηγή του πρακτορείου Bloomberg.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στο «Delta Harmony» , η οποία φέρεται να σβήστηκε. Κατά τις ίδιες πηγές, τα δεξαμενόπλοια εξακολουθούν να πλέουν προς νότια κατεύθυνση.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Οι καινούριες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Genesis Motors...

0
Ένα εντυπωσιακό περιβάλλον που συνδυάζει τεχνολογία, εμπειρία και premium...

Τρίτη και 13: Γιατί την θεωρούν όλοι...

0
Η ιστορική και λαογραφική ερμηνεία Τρίτη και 13 γράφει σήμερα...

Οι καινούριες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Genesis Motors...

0
Ένα εντυπωσιακό περιβάλλον που συνδυάζει τεχνολογία, εμπειρία και premium...

Τρίτη και 13: Γιατί την θεωρούν όλοι...

0
Η ιστορική και λαογραφική ερμηνεία Τρίτη και 13 γράφει σήμερα...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Τρίτη και 13: Γιατί την θεωρούν όλοι γρουσούζικη ημέρα
Επόμενο άρθρο
Οι καινούριες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Genesis Motors σηματοδοτούν την νέα εποχή για τη Ferrari στην Ελλάδα.
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST