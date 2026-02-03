Μισθοί: Δύο στους τρείς μισθωτούς λαμβάνουν πάνω από 1.000 ευρώ

Τι καταγράφει η έκθεση Εργάνη για το 2025 και για την εξέλιξη των αμοιβών από το 2019 και εντεύθεν

Δύο στους τρείς μισθωτούς – ποσοστό 63,5% – αμείβεται με μέσο μισθό άνω των 1.000 ευρώ, καταγράφοντας σαφή βελτίωση σε σχέση με το 2024 όταν το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 53,7% και θεαματική αύξηση κατά 75% από το 2019 όταν οι μισθωτοί με μισθό άνω των 1.000 ευρώ ήταν μόλις το 36,3%.

Την σαφή βελτίωση των αμοιβών καταγράφει η ετήσια έκθεση του μηχανογραφικού συστήματος «Εργάνη», το οποίο υπολογίζει σε 4,56% την αύξηση του μέσου μισθού το 2025 σε σχέση με το 2024.

Ο μέσος μισθός πλήρους και μερικής απασχόλησης αυξήθηκε στα 1.362,66 ευρώ από τα 1342 ευρώ το 2024. Συνολικά, από το 2019, η αύξηση του μέσου μισθού είναι 30,3% (1.362.66 ευρώ έναντι 1.046 ευρώ).

Εάν περιορισθούμε μόνο στον μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης τότε το ποσό αυξάνεται στα 1.516 ευρώ από 1.478 ευρώ το 2024 και 1.264 ευρώ το 2019, σημειώνοντας συνολική αύξηση 20%.

Στην κατάταξη των μισθωτών αναλόγως με το ύψος των αμοιβών τους γίνεται φανερό ότι σχεδόν 1 στους 4 μισθωτούς (24,29%) αμείβεται σήμερα με μισθό από 1.001 έως 1.200 ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει τη διεύρυνση του συγκεκριμένου μισθολογικού κλιμακίου σε σχέση με το 2024 (19,36%) και ιδίως συγκριτικά με το 2019, όταν σε αυτό το κλιμάκιο συγκαταλεγόταν μόλις 1 στους 10 μισθωτούς. (Βλέπε σχετικό διάγραμμα).

Η απασχόληση

Σε ο, τι αφορά την απασχόληση η έκθεση του πληροφορικού συστήματος «Εργάνη» κατέγραψε τα εξής:

Από τον Δεκέμβριο του 2019 έως το Δεκέμβριο του 2025, έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 563.000 νέες θέσεις εργασίας, αριθμός που αποτυπώνεται στις μηνιαίες ροές απασχόλησης.

Η πλήρης απασχόληση αυξήθηκε στο 78,5% από το 76,4% το 2024. Φέτος, 106.047 περισσότεροι εργαζόμενοι εργάζονται με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. Το 2019 η πλήρης απασχόληση ήταν της τάξης του 69%, έκτοτε σημειώνοντας αύξηση κατα 9,3 ποσοστιαίες μονάδες. Ως εκ τούτου, σήμερα εργάζονται με πλήρη απασχόληση 557.925 περισσότεροι εργαζόμενοι σε σχέση με το 2019.

Το χάσμα μισθωτής απασχόλησης ανδρών – γυναικών μειώθηκε στις 3,6 μονάδες (51,81% άντρες – 48,19% γυναίκες), από 6,7 μονάδες το 2019. Σήμερα εργάζονται με σχέση μισθωτής εργασίας 1.185.757 γυναίκες, δηλαδή 259.480 περισσότερες από ότι το 2019.

Τέλος πολυπληθέστερη ομάδα απασχολούμενων εργάζεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 250 εργαζόμενους (28,94% της απασχόλησης). Οι επιχειρήσεις από 50-250 άτομα απασχολούν 474.214 άτομα (18,30%), με την πλειοψηφία των εργαζομένων (1.367.515) να απασχολείται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με δυναμικότητα ως 50 εργαζόμενους.