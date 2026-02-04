Το ποτήρι της οργής ξεχείλισε για χιλιάδες ξενοδοχοϋπαλλήλους – Ακόμα περιμένουν το επίδομα ανεργίας!

Ο πρόεδρος του τοπικού σωματείου Νίκος Κοκολάκης περιγράφει στο patris.gr τη χαοτική κατάσταση που επικρατεί.
Σε δεινή θέση εξακολουθεί να βρίσκεται ένα μεγάλο ποσοστό των ξενοδοχοϋπαλλήλων του Ν. Ηρακλείου – και όχι μόνο φυσικά- οι οποίοι δεν έλαβαν το επίδομα ανεργίας, ούτε καν το δώρο Χριστουγέννων εξαιτίας των γραφειοκρατικών ζητημάτων που συνεχώς διογκώνονται.
Όπως τόνισε στο patris.gr ο πρόεδρος του τοπικού Σωματείου Νίκος Κοκολάκης, η κατάσταση έχει φθάσει στο απροχώρητο για μια μεγάλη μερίδα εργαζομένων και μάλιστα στην Πανελλαδική απεργία του κλάδου που επίκειται (25/2), αυτό θα είναι ένα από τα βασικά αιτήματα.
«Από αρχές Νοεμβρίου έχουμε επισημάνει με επιστολές μας το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και δυστυχώς αυτό ακόμα υφίσταται. Το πρόβλημα δεν είναι τεχνικής φύσεως αλλά οφείλεται καθαρά στη διοίκηση. Η παρέμβαση που κάναμε στα μέσα Ιανουαρίου, ανεβαίνοντας στην Αθήνα μαζί με μια αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επισιτισμού και Διασκέδασης Ν. Ηρακλείου, απαιτώντας άμεσες πληρωμές από τη διοικήτρια της ΔΥΠΑ. Από κει και μετά έτρεξαν οι ολοκληρώσεις των αιτήσεων αλλά υπάρχει το χάος με τις προπληρωμένες κάρτες», δηλώνει ο κ. Κοκολάκης και περιγράφει την χαοτική κατάσταση που επικρατεί:
«Μόνο σε μια μέρα πληρώθηκαν περίπου 5.700 συνάδελφοι. Το πρόβλημα ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει διότι αρκετές χιλιάδες εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι και κάποιοι στους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία των αιτήσεων και δε μπορούν ακόμα να βρουν τις κάρτες τους που στέλνονται μέσω ΕΛΤΑ ή μέσω ιδιωτικών εταιρειών. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα ποσοστό της τάξης του 30 με 40% που δεν έχουν διεκπεραιωθεί οι αιτήσεις τους και πολλοί εξ αυτών δεν έχουν λάβει καθόλου χρήματα μέχρι σήμερα από το σύνολο των 23.000 αιτήσεων που είχαν κατατεθεί σε τοπικό επίπεδο».
Χιλιάδες εργαζόμενοι λοιπόν βρίσκονται «στο περίμενε» και το ποτήρι της οργής, έχει ήδη ξεχειλίσει, όπως επισημαίνει ο κ. Κοκολάκης: «Αυτό το πενιχρό ποσό των 540 ευρώ από το ταμείο ανεργίας που αναλογεί στους εργαζόμενους, τους αποδίδεται μέσω προπληρωμένης κάρτας. Και από αυτό το ποσό, το 50% είναι σε μετρητά ενώ το υπόλοιπο μπορούν να το καταναλώσουν σε αγορές στα σούπερ μάρκετ. Η κατάσταση αυτών των ανθρώπων είναι δραματική, υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες με σπουδαστές, με ενοίκια κτλ. και δυστυχώς όλοι αυτοί θα πάνε στις εργασίες τους χωρίς να έχουν λάβει αυτά που δικαιούνται».
Ο Νίκος Κοκολάκης
Κάλεσμα στην Πανελλαδική απεργία
Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, με απόφαση της ΠΟΕΕΤ, προχωρούν σε πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση στις 25 Φεβρουαρίου. Τα αιτήματα εστιάζουν στην υπογραφή συλλογικών συμβάσεων, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και λύσεις σε χρόνια προβλήματα του κλάδου, με σωματεία (όπως του Ηρακλείου) να διοργανώνουν μετακινήσεις στην Αθήνα προκειμένου να διαμαρτυρηθούν.
«Καλούμε τους εργαζόμενους του σωματείου μας να δώσουν δυναμικό παρών σε αυτή την απεργιακή κινητοποίηση, δηλώνοντας έγκαιρα τη συμμετοχή τους. Το σωματείο μας θα καλύψει τα έξοδα της μετακίνησης με το πλοίο και είναι πολύ σημαντικό να υποστηρίξουμε τα αιτήματά μας», τονίζει ο κ. Κοκολάκης.
