Μπορούμε να καταψύξουμε το τυρί;

Καλύτερα να αναδιατυπώσουμε το ερώτημα ως εξής: Αξίζει να καταψύξουμε το τυρί; Η αποθήκευση των τυριών στην κατάψυξη δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία, εντούτοις επηρεάζει την ποιότητα της γεύσης και της υφής τους. Παρόλο που υπάρχουν τυριά που αντέχουν στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, είναι προτιμότερο να επιλέγουμε τη συγκεκριμένη μέθοδο συντήρησης εάν σκοπεύουμε να καταναλώσουμε το τυρί μαγειρεμένο παρά ωμό. Μπορούμε όμως να βάλουμε οποιοδήποτε τυρί στην κατάψυξη; Και τι κάνουμε με τη φέτα; Ο παρακάτω οδηγός λύνει όλες σας τις απορίες αναλύοντας με τρόπο απλό και κατανοητό πώς να συντηρήσετε διαφορετικούς τύπους τυριών με τον κατάλληλο τρόπο.
Πώς επηρεάζεται το τυρί από την κατάψυξη
Όταν το τυρί μπαίνει στην κατάψυξη, δημιουργούνται μέσα του κρύσταλλοι πάγου, οι οποίοι επηρεάζουν τόσο τη γεύση όσο και την υφή του. Πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό; Το νερό που εμπεριέχεται σε αυτό μετατρέπεται σε κρυστάλλους, διογκώνεται καθώς παγώνει και συστέλλεται όταν ξεπαγώνει, προκαλώντας διάσπαση στη σύσταση του τυριού. Το αποτέλεσμα; Όταν ξεπαγώσει, θρυμματίζεται πολύ εύκολα και ειδικά το μαλακό τυρί, συνήθως βγάζει υγρά και η υφή του γίνεται σκληρή και ανομοιογενής.
Τυριά που αντέχουν στην κατάψυξη
Τα βιομηχανικά παραγόμενα τυριά, όπως είναι τα μεγάλα μπλοκ από τσένταρ, είναι πιο ανθεκτικά στην κατάψυξη και διατηρούνται καλύτερα σε σχέση με εκείνα που έχουν λιγότερο τυποποιημένο σχήμα. Ακόμη, τα σκληρά και ώριμα τυριά, όπως το πεκορίνο ρομάνο και η παρμεζάνα, καταψύχονται σχετικά καλά. Παρόλα αυτά, είναι πιθανό να αποκτήσουν μια ελαφρώς μεταλλική γεύση κατά την παραμονή τους στην κατάψυξη. Γι΄αυτό, είναι προτιμότερο να τα διατηρούμε στο ψυγείο, όπου μπορούν να μείνουν για μήνες χωρίς να χάσουν τη γεύση τους. Όσον αφορά στα τριμμένα τυριά καθώς και εκείνα που πωλούνται κομμένα σε φέτες, διατηρούνται φρέσκα στην κατάψυξη και μάλιστα μπορούν να καταναλωθούν ωμά αμέσως μετά την απόψυξη.
Τυριά που δεν πρέπει να καταψύχονται
Τα φρέσκα και μαλακά τυριά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, χάνουν εντελώς την υφή τους στην κατάψυξη. Καλό είναι επίσης να αποφεύγουμε να καταψύξουμε τυριά με μικρές τρύπες ή θύλακες αέρα, καθώς αυτά επιδεινώνουν τη ζημιά που προκαλείται από την εναλλαγή κατάψυξης-απόψυξης. Συνεπώς, τυριά όπως το μπρι, το blue cheese και το κότατζ είναι καλύτερο να μην συντηρούνται στην κατάψυξη.
Μπαίνει η φέτα στην κατάψυξη;
Μπορείτε να την αποθηκεύσετε αλλά έχετε στο νου σας πως θα χάσει τη μαλακή υφή της και θα αφυδατωθεί. Για το λόγο αυτό, αφού την αποψύξετε, προτιμήστε να την χρησιμοποιήσετε ως υλικό στις συνταγές φούρνου ή κατσαρόλας, παρά να την καταναλώσετε ωμή.
Πώς να καταψύξετε σωστά το τυρί
Το τυρί μπορεί να αποθηκευτεί με ασφάλεια στην κατάψυξη στους -18°C επ’ αόριστον, αλλά όπως αναφέραμε παραπάνω, για τα περισσότερα από αυτά, η ποιότητά τους θα αλλοιώνεται με τον χρόνο.
Για καλύτερα αποτελέσματα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
– Καταναλώστε οποιοδήποτε κατεψυγμένο τυρί το πολύ μέσα σε 3 μήνες.
– Φυλάξτε το τυρί στην αρχική του συσκευασία ή σε σακούλες που κλείνουν αεροστεγώς, αφαιρώντας τον αέρα.
– Για το τυρί σε φέτες: Βάλτε αντικολλητικό χαρτί ανάμεσα στις φέτες και αποθηκεύστε τις κατάλληλη σακούλα ή δοχείο κατάψυξης.
– Για την φέτα: Κόψτε τη σε μικρότερα κομμάτια και βάλτε τη σε σακούλα κατάλληλη για την κατάψυξη που κλείνει αεροστεγώς. Μπορείτε να την αποθηκεύσετε μέχρι και 2 μήνες. Για να την ξεπαγώσετε, αφήστε τη για ένα ολόκληρο βράδυ στο ψυγείο.
– Ξεπαγώστε το τυρί στο ψυγείο ή μαγειρέψτε το απευθείας βάζοντάς το π.χ. σε πίτσες, τοστ ή σε φαγητά κατσαρόλας. Αφού το ξεπαγώσετε, καταναλώστε το μέσα σε δύο με τρεις μέρες.
