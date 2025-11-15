ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Νέα αυστηρή σύσταση προς τους ιδιοκτήτες ετοιμόρροπων από την Πολεοδομία Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

210 καταγγελίες πολιτών το τελευταίο τρίμηνο

Τις 210 φτάνουν οι καταγγελίες για ετοιμόρροπα κτίσματα που έχει δεχθεί από πολίτες η Πολεοδομία Ηρακλείου το τελευταίο τρίμηνο με αρκετούς από αυτούς να έχουν ήδη αποσταλεί στην Εισαγγελία λόγω μη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών.

Όπως ανέφερε η Αρμόδια Αντιδήμαρχος Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δημοτικής Περιουσίας Ηρακλείου Στέλα Αρχοντάκη η αποκατάσταση των ετοιμόρροπων κτισμάτων αποτελεί ζήτημα υψηλής προτεραιότητας για τη Δημοτική Αρχή και δήλωσε ότι έχουν ήδη αποσταλεί στην Εισαγγελία αρκετοί φάκελοι επικίνδυνων ακινήτων οι ιδιοκτήτες των οποίων δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους παρά το γεγονός ότι η Υπηρεσία επικοινώνησε μαζί τους δύο φορές.

Η Αντιδήμαρχος Στέλα Αρχοντάκη μιλώντας για το πρόβλημα των ετοιμορροπίων επεσήμανε: «Έχει ήδη ελεγχθεί το 90% των καταγγελιών του τελευταίου τριμήνου και πρέπει να πούμε ότι οι έλεγχοι και οι ειδοποιήσεις συνεχίζονται.

Μέσα από μια υποστελεχωμένη Υπηρεσία, ο Δήμος Ηρακλείου προσπαθεί να προλάβει δυσάρεστα γεγονότα και συνέπειες όσον αφορά υλικά αγαθά και βέβαια να διασφαλίσει τη ζωή των πολιτών. Απευθύνουμε για άλλη μια φορά έκκληση στους ιδιοκτήτες να ελέγχουν τις οικοδομές τους, όχι μόνο την προσωπική ιδιοκτησία αλλά και τα κοινόχρηστα μέρη όπως είναι τα μπαλκόνια».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία που ακολουθεί η Πολεοδομία Ηρακλείου μετά το αίτημα καταγγελίας, Μηχανικός της Υπηρεσίας προχωρεί στον απαραίτητο έλεγχο και εφόσον διαπιστωθεί ετοιμορροπία, ενημερώνεται σχετικά ο ιδιοκτήτης.

Το χρονικό περιθώριο που έχουν στη διάθεση τους οι ιδιοκτήτες είναι για την έναρξη των απαραίτητων εργασιών 20 ημέρες και για την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης 90 ημέρες. Στην περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία έναρξης, ο φάκελος του ακινήτου αποστέλλεται στην εισαγγελία.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Ηρακλείου:Συνεχίζεται το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων στη Νέα...

0
Συνεχίζεται το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων στη Νέα Αλικαρνασσό από το...

Ηράκλειο:700 μαθητές από όλη την Κρήτη άκουσαν...

0
Με ένα μουσικό αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από...

Δήμος Ηρακλείου:Συνεχίζεται το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων στη Νέα...

0
Συνεχίζεται το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων στη Νέα Αλικαρνασσό από το...

Ηράκλειο:700 μαθητές από όλη την Κρήτη άκουσαν...

0
Με ένα μουσικό αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:700 μαθητές από όλη την Κρήτη άκουσαν για το έργο του Μίκη Θεοδωράκη και μυήθηκαν στον κόσμο της Συμφωνικής Μουσικής
Επόμενο άρθρο
Δήμος Ηρακλείου:Συνεχίζεται το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων στη Νέα Αλικαρνασσό
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Λασίθι:Ξεκίνησε ο Σχολικός Μαραθώνιος «Πάμε Ανακύκλωση» στα σχολεία του Δήμου Αγίου Νικολάου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, μέσω της δημοτικής πλατφόρμας επιβράβευσης...

Δήμος Ηρακλείου:Συνεχίζεται το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων στη Νέα Αλικαρνασσό

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνεχίζεται το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων στη Νέα Αλικαρνασσό από το...

Δήμος Αγίου Νικολάου:Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 32ου Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 32 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ...

Από την Κρήτη στην Ιρλανδία με όχημα την Τέχνη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σχεδόν δύο χρόνια έχουν περάσει από τον Ιανουάριο του...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST