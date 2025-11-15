Νέα αυστηρή σύσταση προς τους ιδιοκτήτες ετοιμόρροπων από την Πολεοδομία Ηρακλείου

210 καταγγελίες πολιτών το τελευταίο τρίμηνο

Τις 210 φτάνουν οι καταγγελίες για ετοιμόρροπα κτίσματα που έχει δεχθεί από πολίτες η Πολεοδομία Ηρακλείου το τελευταίο τρίμηνο με αρκετούς από αυτούς να έχουν ήδη αποσταλεί στην Εισαγγελία λόγω μη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών.

Όπως ανέφερε η Αρμόδια Αντιδήμαρχος Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δημοτικής Περιουσίας Ηρακλείου Στέλα Αρχοντάκη η αποκατάσταση των ετοιμόρροπων κτισμάτων αποτελεί ζήτημα υψηλής προτεραιότητας για τη Δημοτική Αρχή και δήλωσε ότι έχουν ήδη αποσταλεί στην Εισαγγελία αρκετοί φάκελοι επικίνδυνων ακινήτων οι ιδιοκτήτες των οποίων δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους παρά το γεγονός ότι η Υπηρεσία επικοινώνησε μαζί τους δύο φορές.

Η Αντιδήμαρχος Στέλα Αρχοντάκη μιλώντας για το πρόβλημα των ετοιμορροπίων επεσήμανε: «Έχει ήδη ελεγχθεί το 90% των καταγγελιών του τελευταίου τριμήνου και πρέπει να πούμε ότι οι έλεγχοι και οι ειδοποιήσεις συνεχίζονται.

Μέσα από μια υποστελεχωμένη Υπηρεσία, ο Δήμος Ηρακλείου προσπαθεί να προλάβει δυσάρεστα γεγονότα και συνέπειες όσον αφορά υλικά αγαθά και βέβαια να διασφαλίσει τη ζωή των πολιτών. Απευθύνουμε για άλλη μια φορά έκκληση στους ιδιοκτήτες να ελέγχουν τις οικοδομές τους, όχι μόνο την προσωπική ιδιοκτησία αλλά και τα κοινόχρηστα μέρη όπως είναι τα μπαλκόνια».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία που ακολουθεί η Πολεοδομία Ηρακλείου μετά το αίτημα καταγγελίας, Μηχανικός της Υπηρεσίας προχωρεί στον απαραίτητο έλεγχο και εφόσον διαπιστωθεί ετοιμορροπία, ενημερώνεται σχετικά ο ιδιοκτήτης.

Το χρονικό περιθώριο που έχουν στη διάθεση τους οι ιδιοκτήτες είναι για την έναρξη των απαραίτητων εργασιών 20 ημέρες και για την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης 90 ημέρες. Στην περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία έναρξης, ο φάκελος του ακινήτου αποστέλλεται στην εισαγγελία.