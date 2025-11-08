Νέα παρέμβαση του Δημάρχου Ηρακλείου στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ

Η τοποθέτηση του Αλέξη Καλοκαιρινού για θεσμικά και οικονομικά ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η προτροπή για «Επιτέλους, ειλικρίνεια»

Θεσμικά και οικονομικά ζητήματα που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση βρέθηκαν στο επίκεντρο της δεύτερης παρέμβασης του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, το απόγευμα της Παρασκευής 7/11, στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) στην Αλεξανδρούπολη.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου αναφέρθηκε στο μείζον πρόβλημα της προσέλκυσης στελεχών, τονίζοντας ότι οι Δήμοι δεν είναι ελκυστικοί ούτε σε νέους επιστήμονες, ούτε σε εργατικό προσωπικό, επισημαίνοντας «Ζητούμε περισσότερα στελέχη, μόνιμα στελέχη και ταυτόχρονα διαπιστώνουμε ότι δεν είμαστε ελκυστικοί.

Είναι η πραγματικότητα καθώς μπαίνουμε στο δεύτερο τέταρτο του 21ου αιώνα, την οποία δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε, εάν πάμε σε ένα σύνθημα το οποίο θα λέει «επιτέλους ειλικρίνεια». Επίσης, μίλησε για τον προορισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που είναι «Η εκτέλεση έργου υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Πρέπει να κάνουμε τη δουλειά. Άρα, θα πρέπει και εμείς να συζητήσουμε περισσότερο μεταξύ μας πώς θέλουμε να είναι οργανωμένοι οι Δήμοι μας, λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα και τις προσδοκίες των ανθρώπων σήμερα από την εργασία».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον τομέα της μελετητικής επάρκειας, λέγοντας: «Η ικανότητα του Δήμου είναι ένα κρίσιμο θέμα, ένα κρίσιμο πεδίο. Η μελετητική ικανότητα, η μελετητική επάρκεια, η μελετητική ανεξαρτησία, προφυλάσσουν το δημόσιο συμφέρον το οποίο είμαστε ταγμένοι να υπηρετούμε. Άκουσα μία σειρά εργαλείων τα οποία παραμένουν διάσπαρτα.

Υπάρχει θέμα οργάνωσης ενός πλέγματος δράσης – ωρίμανσης έργων και, βεβαίως, χρειάζεται τεχνική βοήθεια ενσωματωμένη σε έργα. Αυτή είναι μία βάση στην οποία μπορούμε να αναζητήσουμε λύσεις που δεν θα μένουν σε επίπεδο διαμαρτυρίας».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, αναφέρθηκε στη διάρθρωση των εσόδων και στο μοντέλο που φαίνεται να προβάλλεται από την κυβέρνηση, το οποίο (εξαιρώντας τα συγχρηματοδοτούμενα έργα) σχηματοποιείται στο δίπολο Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) και τα ανταποδοτικά τέλη, με παρότρυνση να διευρυνθούν σε υπηρεσίες και έργα κατά την κρίση των Δήμων.

Τόνισε ότι υπάρχει μεν η δυνατότητα επιβολής τελών σύμφωνα με τον Νόμο 1828/1989, όμως χρειάζεται σκέψη και προσοχή στο τι ορίζεται τεχνικά ως ανταποδοτικό. Συναφώς, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στην εκ προοιμίου απόρριψη από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ της ανάληψης της ευθύνης διαχείρισης και προσπορισμού του ΕΝΦΙΑ και ανέφερε:

«Εμείς οφείλουμε να ανταποδίδουμε τα πάντα. Προτιμάμε ως Αυτοδιοίκηση ένα μοντέλο μεταβιβαστικών πληρωμών; Προτιμάμε τα κρατικά εμβάσματα; Μας προφυλάσσει περισσότερο; Γιατί τα λεφτά από τον κόσμο έρχονται ούτως ή άλλως στο μεγαλύτερο μέρος τους. Προτιμάμε το μεταβιβαστικό μοντέλο ή συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε και να συζητάμε, να έρθουμε εδώ ενδεχομένως το 2026 και να λέμε κάτι διαφορετικό;

Αλλά, για να μην είμαστε Ευρωπαίοι a la carte, καλό είναι να ξέρουμε ότι στη φορολογική αποκέντρωση, που έχει να κάνει με τη διαχείριση των φορολογικών εσόδων από τις τοπικές πηγές, εμείς είμαστε κάτω του 3%, ενώ η Ευρώπη είναι κάτω του 12,5%.»

Καταλήγοντας στην τοποθέτησή του ο Αλέξης Καλοκαιρινός, απευθύνθηκε και στον Πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου Γιάννη Ανδρουλάκη, ζητώντας του να συνηγορήσει ώστε: «Όχι μόνο οι κοινόχρηστοι χώροι, αλλά και πολύ περισσότερα πρέπει να γίνονται αντικείμενο των μεταβιβάσεων από το Πράσινο Ταμείο.

Και εκεί έχουμε καθαρά ανταποδοτικό χαρακτήρα από μία πόλη όπως το Ηράκλειο, που έχει ήδη καταβάλλει σε ειδικά πρόστιμα πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και αυτά τα χρήματα μπορούν πράγματι να πάνε εκεί όπου η υποβάθμιση απειλεί την ίδια τη ζωή. Άρα λοιπόν το θέμα αυτό είναι ζωτικό.»

Υπενθυμίζεται ότι μιλώντας στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ το πρωί της Παρασκευής 7/11 ο Αλέξης Καλοκαιρινός, απηύθυνε κάλεσμα για τη δημιουργία ενός κοινού μετώπου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για βασικά και στοιχειώδη θέματα ποιότητας ζωής των πολιτών.

Επίσης, αναφέρθηκε στην πρωτοποριακή Κανονιστική Πράξη του Δήμου Ηρακλείου για την προστασία των δρόμων και των δένδρων από τις τομές εταιρειών, καθώς και στο πρόγραμμα Smart Cities, θέτοντας το ερώτημα πόσο «έξυπνη» μπορεί να γίνει μια πόλη όταν η έλλειψη Σχεδίων Πόλεως μπλοκάρει την εκτέλεση βασικών έργων υποδομών και πολιτικής προστασίας