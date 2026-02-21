Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

«Νίκος Καζαντζάκης»: Ξεκίνησε με άνοδο το 2026

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

Θετική εικόνα τον Ιανουάριο στην επιβατική κίνηση του αεροδρομίου του Ηρακλείου
Άνοδο κατά 2% παρουσίασε η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ, μεταξύ αυτών και το Ηράκλειο, τον Ιανουάριο του 2026, σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025.

Πρόκειται για τα αεροδρόμια Καλαμάτας, Αλεξανδρούπολης, Λήμνου, Αστυπάλαιας, Ιωαννίνων, Χίου, Κοζάνης, Καστοριάς, Καρπάθου, Κυθήρων, Μήλου, Σκύρου, Νέα Αγχίαλου, Πάρου, Σύρου, ‘Αραξου, Νάξου, Καλύμνου, Ικαρίας, Καστελόριζου, Κάσου, Λέρου, Σητείας και φυσικά Ηρακλείου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) Ιανουαρίου 2026 ανήλθε στους 230.700 επιβάτες, έναντι 226.107 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Θετική εικόνα για το «Νίκος Καζαντζάκης», στο ξεκίνημα του 2026

Ενδεικτικά, το αεροδρόμιο Ηρακλείου, τον Ιανουάριο, κατέγραψε άνοδο επιβατικής κίνησης 1,8% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Διακινήθηκαν 138.983 επιβάτες έναντι 136.530 πέρυσι ενώ σε ό,τι αφορά τις πτήσεις, έφθασαν φέτος τις 1.065 έναντι 882 πέρυσι. Επισημαίνεται ότι το «Νίκος Καζαντζάκης» καταγράφει συνεχώς ανοδική πορεία, παρότι τον Ιανουάριο, για μια εβδομάδα οι πτήσεις γίνονταν από τον δευτερεύοντα διάδρομο προσγείωσης, μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και με μικρότερα αεροπλάνα, λόγω εργασιών αναβάθμισης στον κύριο διάδρομο του αεροδρομίου.

Κατά τα λοιπά, αύξηση κατά 7%, προκύπτει και στην επιβατική κίνηση για τον Ιανουάριο του 2026 στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας, που διεξάγονται εμπορικές πτήσεις. Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση έφτασε τα 2.908.244, έναντι 2.718.474 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025.

Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) για τον Ιανουάριο του 2026, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί, κυρίως, η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση κατά 6,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 25.998 πτήσεις, έναντι 24.332 πτήσεων πέρυσι.

Προηγούμενο άρθρο
The Land of Dream – Μάνος Χατζιδάκις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Τουρισμός: Νέο ρεκόρ στις τουριστικές εισπράξεις – Ξεπέρασαν τα 23,6 δισ. το 2025

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σχεδόν 43 εκατ. τουρίστες ήρθαν στην Ελλάδα το 2025...

Συνεδριάζει την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 15:00 θα...

Εορτολόγιο 21 Φεβρουαρίου: Οι Άγιοι που η Ορθοδοξία τιμά σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

The Land of Dream – Μάνος Χατζιδάκις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Παρασκευή 20 και Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, στις 20:30,...

