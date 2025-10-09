Νόμπελ Λογοτεχνίας: Στον Λάσλο Κρασναχορκάι το βραβείο του 2025

Ο Ούγγρος Λάσλο Κρασναχορκάι τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025.

Ο Λάσλο Κρασναχορκάι ήταν ο μεγάλος νικητής, καθώς βραβεύτηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025. Ο Ούγγρος συγγραφέας και σεναριογράφος φημίζεται για τα δύσκολα μυθιστορήματά του, συχνά αναφερόμενα ως μεταμοντέρνα, με δυστοπικά και μελαγχολικά θέματα.

Λίγα λόγια για τον Λάσλο Κρασναχορκάι

Ο Λάσλο Κρασναχορκάι γεννήθηκε στο Γκιούλα της Ουγγαρίας, στις 5 Ιανουαρίου 1954, και ήταν γιος του δικηγόρου Γκιόργκι Κρασναχορκάι και της εργαζόμενης στην κοινωνική ασφάλιση Γιούλια Παλίνκας.

Μετά την αποφοίτησή του από το Γυμνάσιο Erkel Ferenc, σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο του Σέγκεντ και στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο της Βουδαπέστης, ενώ μετά το 1978 εγγράφηκε στο Τμήμα Φιλολογίας και υπέβαλε μία διπλωματική εργασία με θέμα το έργο και τις εμπειρίες του Ούγγρου συγγραφέα Σαντόρ Μαράι μετά τη διαφυγή του από τη χώρα του το 1948 για να αποφύγει το κομμουνιστικό καθεστώς.

Μετά το τέλος των σπουδών του, άρχισε να βιοπορίζεται ως συγγραφέας και το 1985 θα έρθει η πρώτη μεγάλη επιτυχία. Το Sátántangó (Το τανγκό του Σατανά), ένα δυστοπικό έργο, θα γίνει best seller στη χώρα του και έως σήμερα θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα του. Μάλιστα έγινε και ταινία από τον σκηνοθέτη και φίλο του συγγραφέα Μπέλα Ταρ.

Ταξίδεψε για πρώτη φορά έξω από την Ουγγαρία και στον δυτικό κόσμο το 1987, στο τότε Δυτικό Βερολίνο ως κάτοχος μιας υποτροφίας DAAD. Μετά την κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων στην Ευρώπη, ο Κρασναχορκάι έζησε σε αρκετές διαφορετικές τοποθεσίες. Το 1990 ταξίδεψε στην ανατολική Ασία και άντλησε από τις εμπειρίες του στη Μογγολία και στην Κίνα για να γράψει τα Ο Αιχμάλωτος της Ούργκα και Καταστροφή και Θλίψη Κάτω από τους Ουρανούς.

Τα επόμενα χρόνια ταξίδεψε πολύ στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, αφέθηκε στην επίδραση του Αμερικανού ποιητή Άλλεν Γκίνσμπεργκ, έζησε για λίγο στη Νέα Υόρκη, πέρασε έξι μήνες στο Κιότο, επηρεάστικε από την αισθητική και τη λογοτεχνική θεωρία της Άπω Ανατολής.

Ο Κρασναχορκάι έχει δεχθεί διεθνώς καλές κριτικές για το έργο του. Η Σούζαν Σόνταγκ τον περιέγραψε ως «τον σύγχρονο Ούγγρο τεχνίτη της αποκάλυψης που έλκει τη σύγκριση με τον Γκόγκολ και τον Μέλβιλ». Ο Β.Γκ. Ζέμπαλντ έγραψε: «Η παγκοσμιότητα του οράματός του συναγωνίζεται εκείνη των Νεκρών ψυχών του Γκόγκολ και ξεπερνά κατά πολύ όλα τα ελάσσονα ενδιαφέροντα της σύγχρονης συγγραφικής παραγωγής».

Το 2015 ο Κρασναχορκάι τιμήθηκε με το Διεθνές βραβείο Μπούκερ και ήταν ο πρώτος Ούγγρος που το κέρδιζε ποτέ. Στις 9 Οκτωβρίου 2025 τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας.