Ντράπηκε και η… ντροπή με τον Σνάιντερ

Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 4-0: Επίδειξη δύναμης...
Ούτε ένα, ούτε δύο. Τέσσερα γκολ έβαλε η Άρσεναλ...
Μεντιλίμπαρ: «Κάποιος μας έβγαλε από το παιχνίδι...
«Καυστικός» παρουσιάστηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κατά του Ελβετού...
TNT Sports για την αποβολή του Έσε: «Δόθηκε πολύ εύκολα – Ο Κασάδο έπεσε λες και… δέχθηκε γροθιά από τον Τάισον Φιούρι»
Μετά την ισπανική Marca και το βρετανικό «TNT Sports»...
Έκπληκτος ο Ντάνι Γκαρθία με τη φάση του Έσε: «Δεν έχω ξαναδεί τέτοια αποβολή στην ζωή μου»
Στη λανθασμένη απόφαση του Ελβετού διαιτητή, Ουρς Σνάιντερ, να...