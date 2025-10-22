Πυρ και μανία ο Ροσέτι με τα λάθη κατά του Ολυμπιακού από τον Σνάιντερ

Μάρτυρας στη «χειρουργική» διαιτησία κατά του Ολυμπιακού ήταν ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής διαιτησίας Ρομπέρτο Ροσέτι, ο οποίος παρακολούθησε το παιχνίδι Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός από την εξέδρα το Μονζουίκ, καθώς ήταν παρατηρητής διαιτησίας. Ο Ιταλός παράγοντας μετά το τέλος του ματς πήγε να μιλήσει με τον Ελβετό διαιτητή Σνάιντερ και εμφανίστηκε εκνευρισμένος στα αποδυτήρια, προφανώς λόγω της απαράδεκτης διαιτησίας του και μόνο με λάθη κατά του Ολυμπιακού. Θυμίζουμε ότι ο Σνάιντερ μόλις ο Ολυμπιακός μείωσε 2-1 απέβαλε τον Εσε με ανύπαρκτη δεύτερη κίτρινη, αν και δεν υπήρχε ριψοκίνδυνο παίξιμο με το χέρι από τον Αργεντινό σε βάρος του Ράσφορντ, σε μια φάση που δεν μπορούσε να παρέμβει το VAR επειδή ήταν δεύτερη κίτρινη και δεν προβλέπεται από το πρωτόκολλο. Σα να μην έφτανε αυτό, στο 67’ ο Σνάιντερ, κλήθηκε από τον VAR Μπέμπεκ και έδωσε πέναλτι υπέρ της Μπαρτσελόνα σε μαρκάρισμα του Τζολάκη πάνω στον Ράσφορντ. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού όπως φαίνεται από το ριπλέι έχει τραβηχτεί για να αποφύγει την επαφή, την οποία προκαλεί ο αντίπαλός του, ο οποίος βούτηξε για να πάρει πέναλτι. Έτσι, η Μπαρτσελόνα έκανε το 3-1. Ο Σνάιντερ δεν κράτησε ούτε τα προσχήματα. Όλα αυτά έγιναν μπροστά στα μάτια του αρχιδιαιτητή της UEFA.