Ο Δήμος Ρεθύμνης ενισχύει ακόμη περισσότερο τη μικροκινητικότητα και τις «πράσινες» μεταφορές

Ο Δήμος Ρεθύμνης συνεχίζει να ενισχύει τη μικροκινητικότητα στην πόλη, προωθώντας σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές μετακίνησης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Στο πλαίσιο αυτό, εγκρίθηκε η παράταση για ένα επιπλέον έτος της σύμβασης με την εταιρεία HOPPY MOBILITY, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της επιτυχημένης λειτουργίας του συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών πατινιών στην πόλη.

Η HOPPY MOBILITY, η οποία δραστηριοποιείται με επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, έχει ήδη κερδίσει την εμπιστοσύνη των Ρεθεμνιωτών, προσφέροντας μια αξιόπιστη λύση μικροκινητικότητας.

Με την ανανέωση της συνεργασίας, η εταιρεία δεσμεύεται να διατηρήσει τα υψηλά πρότυπα εξυπηρέτησης, την τεχνική υποστήριξη και την ασφάλεια των οχημάτων της, συνεχίζοντας να αποτελεί βασικό πυλώνα στις καθημερινές μετακινήσεις της πόλης.

Παράλληλα, ο Δήμος Ρεθύμνης πραγματοποιεί ένα ακόμη καθοριστικό βήμα για την επέκταση των «πράσινων» μεταφορών, ολοκληρώνοντας τη διαγωνιστική διαδικασία για την εκμίσθωση των 29 κοινόχρηστων χώρων που θα φιλοξενήσουν ένα νέο, παράλληλο σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Στο πλαίσιο της φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας που διενεργήθηκε, πλειοδότρια αναδείχθηκε η εταιρεία «Lime» (Lime Transportation Technology Μ.Ε.Π.Ε.).

Η συγκεκριμένη στρατηγική συνεργασία σηματοδοτεί την είσοδο της Lime στο Ρέθυμνο με έναν στόλο ηλεκτρικών ποδηλάτων νέας γενιάς (Gen4).

Τα συγκεκριμένα οχήματα ενσωματώνουν τις πλέον προηγμένες τεχνολογικές λύσεις, επιτρέποντας την έξυπνη διαχείριση του στόλου και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της υπηρεσίας.

Η παρουσία της Lime, η οποία δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 30 χώρες, στοχεύει στην υποστήριξη των πόλεων κατά τη μετάβασή τους προς βιώσιμα μοντέλα κινητικότητας.

Με τη συμπληρωματική λειτουργία των ηλεκτρικών πατινιών της HOPPY και των ηλεκτρικών ποδηλάτων της Lime, ο Δήμος Ρεθύμνης διευρύνει τις διαθέσιμες επιλογές μετακίνησης, ενισχύοντας ένα πιο βιώσιμο, σύγχρονο και λειτουργικό μοντέλο αστικών μεταφορών.

Ο Δήμος Ρεθύμνης υλοποιεί με συνέπεια τις δράσεις του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια πόλη πιο ασφαλή, πιο λειτουργική, πιο προσβάσιμη και πιο φιλική προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Υπενθυμίζεται ότι η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών και ηλεκτρικών ποδηλάτων διέπεται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και των όρων χρήσης των αντίστοιχων εφαρμογών.

Οι χρήστες οφείλουν να τηρούν όλους τους προβλεπόμενους κανόνες ασφαλείας και να επιδεικνύουν υπεύθυνη συμπεριφορά, με σεβασμό προς τους πεζούς και τους λοιπούς χρήστες του δημόσιου χώρου.