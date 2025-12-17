Ο Δήμος Ρεθύμνης συμμετέχει στην αξιοποίηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος CO2 PACMAN

Ο Δήμος Ρεθύμνης συνεχίζοντας να λαμβάνει πρωτοβουλίες για την διασύνδεση των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Κρήτης με τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής ευθύνης του, εγκαινίασε ακόμα μία συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Αντικείμενο της συνεργασίας είναι η αξιοποίηση του προγράμματος CO2 PACMAN, του ευρωπαϊκού έργου (Interreg Euro-MED) στο οποίο συμμετέχουν αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα, όπως το Πολυτεχνείο Κρήτης και τα Πανεπιστήμια της Σιένας και της

Φλωρεντίας, περιφερειακές αρχές από την Κροατία, μη κυβερνητικές οργανώσεις όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, το Κέντρο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Πόρων από Βοσνία – Ερζεγοβίνη, το Διεθνές Κέντρο για την Αειφόρο

Ανάπτυξη των Συστημάτων Ενέργειας, Υδάτων και Περιβάλλοντος από την Κροατία, το Ίδρυμα Καινοτομίας για Πράσινη Βιομηχανία και Μεταφορά Τεχνολογίας από την Βουλγαρία,

οργανισμοί στήριξης επιχειρηματικότητας όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας της Βαλένθια, κ.α. Στους συνεργαζόμενους φορείς συγκαταλέγονται ο Δήμος Ρεθύμνου, η Περιφέρεια Κρήτης και το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών.

Στο πρόγραμμα αυτό θα συμμετέχουν μαθήτριες και μαθητές των Πειραματικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης που λειτουργούν στο Ρέθυμνο και η σημερινή σύσκεψη έγινε στο πλαίσιο της ενεργοποίησης της Δεξαμενής Σκέψης Νέων (Youth Think Tank), ενός βασικού εργαλείου συμμετοχικού σχεδιασμού του ευρωπαϊκού έργου CO2 PACMAN.

Στόχος της δράσης είναι η ενεργή συμμετοχή της νεολαίας στη διαμόρφωση σεναρίων μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και κλιματικής ουδετερότητας.

Κεντρικό στόχο της πρωτοβουλίας αποτελεί η ευαισθητοποίηση της μαθητικής νεολαίας – των πολιτών του αύριο – σε ζητήματα κλιματικής κρίσης, πράσινης μετάβασης και κλιματικής ουδετερότητας, μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους στη διαμόρφωση σεναρίων ενός βιώσιμου και οικολογικού μέλλοντος για τα νησιά.

Η δράση εστιάζει στη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών γυμνασίου και λυκείου, οι οποίοι καλούνται να εκφράσουν τις προσδοκίες τους και να συν-δημιουργήσουν ένα κοινό όραμα για ένα Ρέθυμνο μηδενικού άνθρακα.

Στο πλαίσιο συζήτησαν εκτενώς την αξιοποίηση του προγράμματος από τα δύο σχολεία ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Ρεθύμνης, Καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης,

ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων Πολυτεχνείου Κρήτης, Καθηγητής Θεοχάρης Τσούτσος, η Υπεύθυνη Ομάδας Ευρωπαϊκών Έργων του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Σταυρούλα Τουρνάκη, η Υπεύθυνη του έργου CO2 PACMAN κ. Σοφία Μαυριγιαννάκη και η κ. Μαριάννα Τσίτουρα ερευνητικός συνεργάτης τους.

Συμμετείχαν επίσης ο Διευθυντής του Πειραματικού Γυμνασίου Π.Κ. κ. Γιάννης Μαρκαντές και η εκπαιδευτικός του σχολείου κ. Κυριακή Δημητριάδου καθώς επίσης ο Διευθυντής του Πειραματικού Λυκείου Π.Κ. κ. Μανώλης Παπαδάκης και ο καθηγητής του ίδιου σχολείου κ. Γιάννης Σγουρός.

Στο Youth Think Tank στον Δήμο Ρεθύμνης εντάσσονται δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και συμμετοχικού σχεδιασμού της σχολικής κοινότητας γύρω από την ενεργειακή μετάβαση.

Οι μαθητές θα εμπλακούν ενεργά στη δημιουργία σεναρίων και προτάσεων, αποτυπώνοντας το νησί και την πόλη που θα ήθελαν να ζουν, μέσα από δράσεις όπως:

• Ευαισθητοποίηση σε θέματα κλιματικής κρίσης, ανθρακικού αποτυπώματος και κλιματικής ουδετερότητας, καθώς και διάλογος για την αναζήτηση λύσεων προσαρμοσμένων στα τοπικά χαρακτηριστικά

• Εργαστήρια συμμετοχικού σχεδιασμού για τον οραματισμό της πόλης του μέλλοντος

• Διαδραστικές εφαρμογές για την εκτίμηση του οικολογικού αποτυπώματος του νησιού και την συνθεση εναλλακτικών σεναρίων για την μετάβαση σε κλιματικά ουδέτερο νησί

• Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας (virtual reality) για την κατανόηση και αξιολόγηση της οπτικής όχλησης συστημάτων πράσινης ενέργειας

Μέσα από τη χρήση έξυπνων διαδραστικών εργαλείων, συμμετοχικών εργαστηρίων και καινοτόμων δράσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, το CO2 PACMAN ενισχύει τις τοπικές κοινότητες στη διαμόρφωση αποτελεσματικών σεναρίων μέτρων και πολιτικών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας.

Ο Δήμος Ρεθύμνης συμμετέχει στο έργο ως συνεργαζόμενος εταίρος και αμέσως μετά την μετά την σύσκεψη Αντιδήμαρχος Νεκτάριος Παπαδογιάννης δήλωσε:

«Συνεχίζοντας ως Δημοτική Αρχή τις πρωτοβουλίες διασύνδεσης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων μας με τα σχολεία του δήμου μας, ανοίξαμε τον δρόμο της συνεργασίας των Πειραματικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης με το Πολυτεχνείο Κρήτης σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα κληθούν να αξιοποιήσουν πληροφορίες για την κλιματική αλλαγή και να αυτενεργήσουν στο πλαίσιο οργανωμένων ομάδων σε διάφορα επίπεδα τεχνικής και καλλιτεχνικής φύσεως για το ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την Κρήτη.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι σημαντικό, θα δώσει ερεθίσματα στα παιδιά και θα τα προκαλέσει στο να δημιουργήσουν τις δικές τους προτάσεις για το πράσινο μέλλον του νησιού μας. Το αποτέλεσμα των συνεργασιών που θα προκύψουν θα παρουσιαστεί στα τέλη του προσεχούς Απριλίου και τις αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον».