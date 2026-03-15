Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μεταφέρθηκε για χειρουργείο στη Μόσχα, σύμφωνα με τη Daily Mail

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η είδηση παραμένει ανεπιβεβαίωτη, αλλά το Al-Jarida του Κουβέιτ ισχυρίζεται ότι έλαβε τις πληροφορίες του από «υψηλόβαθμη πηγή κοντά στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν».

Σύμφωνα με τα κουβεϊτιανά ΜΜΕ που επικαλείται στην ηλεκτρονική της έκδοση η βρετανική εφημερίδα Daily Mail, ο τραυματισμένος νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Μόσχα για επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο πόδι.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, 56 ετών, διαδέχθηκε τον πατέρα του, τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μετά τη δολοφονία του στις 28 Φεβρουαρίου.

Όπως αναφέρει η Daily Mail έφεραν τον Χαμενεΐ να βρίσκεται σε κώμα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Σίνα της Τεχεράνης μετά από την αεροπορική επιδρομή των Αμερικανών και των Ισραηλινών που στόχευσε την ηγεσία του Ιράν.

Οι τραυματισμοί του επέβαλαν τη μεταφορά του στη Ρωσία για μια επέμβαση που «προσφέρθηκε προσωπικά από τον Πούτιν», σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Al-Jarida γράφει επίσης η Daily Mail και σημειώνει ότι η αποστολή για τη διαφυγή του νέου Αγιατολάχ από τη χώρα προοριζόταν να είναι άκρως απόρρητη και περιελάμβανε την επιβίβασή του σε ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος.

Στη συνέχεια, κατευθύνθηκε σε ένα από τα προεδρικά παλάτια του Πούτιν, όπου υποβλήθηκε σε «επιτυχημένη» χειρουργική επέμβαση.

Η είδηση παραμένει ανεπιβεβαίωτη, αλλά το Al-Jarida ισχυρίζεται ότι έλαβε τις πληροφορίες του από «υψηλόβαθμη πηγή κοντά στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν».

 

ΠΗΓΗ: http://protothema.gr

Στο μικροσκόπιο οι παρενέργειες των φαρμάκων απώλειας...

0
Οι πρόσφατες προειδοποιήσεις για παρενέργειες των αγωνιστών GLP-1 επαναφέρουν...

«Το πετράδι του στέμματος»: Γιατί είναι ζωτικής...

0
Οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και οι νέες απειλές. Προειδοποιητική επίθεση...

Στο μικροσκόπιο οι παρενέργειες των φαρμάκων απώλειας...

0
Οι πρόσφατες προειδοποιήσεις για παρενέργειες των αγωνιστών GLP-1 επαναφέρουν...

«Το πετράδι του στέμματος»: Γιατί είναι ζωτικής...

0
Οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και οι νέες απειλές. Προειδοποιητική επίθεση...
Popular

More like this
Related

Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ: Οι προθεσμίες πληρωμής, ποιοι θα δουν μείωση

ΠΚ team ΠΚ team -
Συνολικά εκδόθηκαν 7.155.186 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, ενώ από...

Σταθερά ψηλά η Κρήτη στον τουρισμό – 88% ικανοποίηση επισκεπτών στα ξενοδοχεία

ΠΚ team ΠΚ team -
Σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η ικανοποίηση των επισκεπτών στα...

Μέλι: Η φυσική «ασπίδα» απέναντι στα ανθεκτικά μικρόβια

ΠΚ team ΠΚ team -
Το μέλι δεν είναι μόνο ένα φυσικό γλυκαντικό-Έρευνα δείχνει...

Έρχεται κακοκαιρία με βροχές, πτώση θερμοκρασίας και ισχυρούς ανέμους

ΠΚ team ΠΚ team -
Αλλαγή στο καιρικό σκηνικό προβλέπεται από την Τρίτη, καθώς...

