ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο χείλος του γκρεμού οι αγρότες – Βαριά η σκιά του σκανδάλου

Στο μη περαιτέρω έχει φτάσει η κατάσταση στον αγροτικό κόσμο και αυτό πλέον δεν είναι δυνατόν να κρυφτεί. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί την κορυφή του παγόβουνου. Οι αγρότες, και μαζί με αυτούς και άλλοι φορείς του αγροδιατροφικού συστήματος της χώρας, βρίσκονται σε συνθήκες «βρασμού».

Σε δεινή θέση παραμένουν οι αγρότες και οι διαβεβαιώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, πως μια σειρά πληρωμών δρομολογείται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, δεν είναι ικανές να αντιστρέψουν το κλίμα.

Σε δεινή θέση έχουν περιέλθει οι αγρότες που έχουν μείνει απλήρωτοι και πλέον ανησυχούν σφόδρα για το τι μέλλει γενέσθαι

Οι καθυστερήσεις στην προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης και η ακύρωση όλων των αιτήσεων που αφορούν το μέτρο των βιολογικών είναι μόνο μερικά από τα γεγονότα που δυναμιτίζουν ακόμη περισσότερο την ατμόσφαιρα.

Αναβρασμός στον αγροτικό κόσμο

Ήδη στη Λάρισα αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο γίνονται πολλές διαβουλεύσεις για το ενδεχόμενο να γίνουν δυναμικές συγκεντρώσεις με την κυβέρνηση να «τρέχει» να προλάβει συγκαλώντας σύσκεψη (09/10) με φορείς, αγρότες, κτηνοτρόφους και εκπροσώπους παραγωγών της Θεσσαλίας.

Ωστόσο, οι εκπρόσωποι των αγροτών εξέφρασαν την απογοήτευσή τους εξερχόμενοι από τη συνάντηση, καθώς – όπως ανέφεραν – δεν δόθηκε σαφές χρονοδιάγραμμα πληρωμών, ούτε ανακοινώθηκαν περαιτέρω μέτρα στήριξης.

«Μαύρα σύννεφα πάνω από την ελληνική γεωργία»

Στον απόηχο του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, στο Μαξίμου, πυκνώνουν τα σύννεφα και αυτό δεν οφείλεται στις καιρικές συνθήκες. «Το σκάνδαλο δεν αποκάλυψε μόνο πόσο ισχυρό είναι ακόμα το παλαιοκομματικό πελατειακό κράτος, πόσο διευρυμένη είναι η διαφθορά και η διαπλοκή αυτού του συστήματος εξουσίας, αποκάλυψε επίσης περισσότερες πλευρές της ανικανότητας και της αναποτελεσματικότητας στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή της αγροτικής πολιτικής», σημειώνει ο Ομότιμος καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπος Κασίμης, σε ανάλυση που φιλοξενεί το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ.

Στο άρθρο με τίτλο «μαύρα σύννεφα πάνω από την ελληνική γεωργία» εμβαθύνει στο ζήτημα εντοπίζοντας «προβληματικό σχεδιασμό του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)» και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου σημειώνοντας παράλληλα πως οι αγρότες «βρίσκονται κοντά στην καταστροφή, σε μία μη αναστρέψιμη πορεία».

Είναι ιδιαίτερα ανησυχητική η διαπίστωση του καθηγητή πως αυτή η πορεία αφορά πλέον και τις υγιείς αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κλάδους που είναι άµεσα συνδεδεµένοι µε την γεωργική παραγωγή, όπως είναι οι εισροές (λιπάσματα, σπόροι, φυτοπροστασία, µηχανήματα), η παροχή υπηρεσιών (γεωργικές συμβουλές, μελέτες), οι μεταποιητικές βιομηχανίες του αγροδιατροφικού τομέα κοκ.

Οι αγρότες είναι αντιμέτωποι με:

την εκτίναξη του κόστους παραγωγής,

τη διεύρυνση της ψαλίδας τιμών παραγωγού-τιμών καταναλωτή,

την κλιματική κρίση και τις συνέπειές της στην παραγωγή,

τις ζωονόσους,

το σοβαρό έλλειμμα ρευστότητας,

με τον οργανισμό πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ σε επιτήρηση και το σύστημα πληρωμών και αποζημιώσεων σε κατάρρευση.

Λεφτά εντός του Οκτωβρίου

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Κώστας Τσιάρας, διαβεβαίωσε (OPEN) ότι οι επιδοτήσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται εντός του Οκτωβρίου και εξέφρασε την ελπίδα ότι έως το τέλος του χρόνου το μεγαλύτερο μέρος θα έχει καταβληθεί. Όπως είπε πρώτα θα πληρωθεί η βιολογική γεωργία και μελισσοκομία, στη συνέχεια οι κτηνοτρόφοι και θα ακολουθήσουν οι αγρότες που καταστράφηκαν από τον Daniel.

Η κατάσταση παραμένει δύσκολη. Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι το θέμα των αποζημιώσεων και των επιδοτήσεων φαίνεται να έχει αναλάβει να το τρέξει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος εμμέσως πλην σαφώς στις τοποθετήσεις του περιγράφει ένα γενικότερο κλίμα καθυστέρησης, το οποίο όσο κι αν προσπαθεί να το δικαιολογήσει, είναι μάλλον αδικαιολόγητο.

Στιγμιότυπο από τον Θεσσαλικό κάμπο

Τα «καμπανάκια» της Κομισιόν

Εκτός των παραπάνω, η προβλεπόμενη πληρωμή της προκαταβολής των ενισχύσεων του 2025 που ήταν προγραμματισμένη στα μέσα Οκτωβρίου μετατίθεται για αργότερα, κι αυτή σε απροσδιόριστο χρόνο.

Αυτό γιατί η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με αναστολή των επιδοτήσεων, με τη Κομισιόν να παρακολουθεί στενά τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι Βρυξέλλες θεωρούν πως το σχέδιο που προτείνει η χώρα μας για τις αγροτικές επιδοτήσεις δεν επαρκεί για την αποκατάσταση των ελλείψεων που έχουν επισημανθεί και δεν συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές διατάξεις. Στη κυβέρνηση έχει ξεκινήσει ένας αγώνας δρόμου με τα χρονικά περιθώρια να είναι πιεστικά.

Για την Ελλάδα, υπάρχει μόνο μια επιλογή: η πλήρης συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, διαφορετικά η χώρα κινδυνεύει από νέα πρόστιμα και ακόμα περισσότερο οι αγρότες κινδυνεύουν από μερική η ολική αναστολή των επιδοτήσεων.

Τα μεγάλα εμπόδια

«Η αξιοπιστία της κυβέρνησης και η διαπραγματευτική της επάρκεια για την επίλυση των προβλημάτων της ελληνικής γεωργίας έχουν καταρρεύσει», σημειώνει στο άρθρο-ανάλυση ο Χαράλαμπος Κασίμης υπογραμμίζοντας πως σε αυτό το περιβάλλον «το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καθιστά τη μελλοντική διαπραγμάτευση για τον Προϋπολογισμό της ΚΑΠ για την χώρα μας εξαιρετικά δύσκολη.

Τα σενάρια και οι εκτιμήσεις δεν αφήνουν αμφιβολία ότι οι πόροι που θα είναι διαθέσιμοι για την Ελλάδα θα είναι σημαντικά λιγότεροι. Η κατάχρηση κοινοτικών πόρων, τα πρόστιμα και οι υψηλές δημοσιονομικές διορθώσεις, διαμορφώνουν εικόνα αναξιόπιστης χώρας, ανεπαρκούς διοίκησης και αδιαφανούς πολιτικής ηγεσίας για την εφαρμογή της ΚΑΠ».

Στα παραπάνω θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η καταστροφή που έχει επιφέρει η ευλογιά στον κτηνοτροφικό κόσμο, με τις εξελίξεις σε ότι αφορά την συγκεκριμένη ζωονόσο να είναι αδύνατον – για την ώρα – να προβλεφθούν.

Ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι δύσκολα. «Η κυβέρνηση έχει προκαλέσει μια πρωτοφανή κρίση, που υπονομεύει την βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού μας τομέα, οδηγεί στην εγκατάλειψη, και απειλεί την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας» σημειώνει ο Ομότιμος καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.