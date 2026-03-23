Ορκίστηκαν έξι νέοι Δημοτικοί Αστυνομικοί για τον Δήμο Ρεθύμνης

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης, κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης, πραγματοποίησε σήμερα την ορκωμοσία των έξι νέων Δημοτικών Αστυνομικών που θα στελεχώσουν τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Ρεθύμνης.

Στην τελετή παρέστη και ο Αντιδήμαρχος Παλιάς Πόλης, κ. Στέλιος Σαμψών.

Απευθυνόμενος στις τρεις νέες και τρείς νέους συνεργάτες του Δήμου, ο κ. Δήμαρχος υπογράμμισε πως η Δημοτική Αστυνομία αποτελεί κομβικό θεσμό για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης και των οικισμών. Τόνισε, ότι ως όργανο, καλείται να συμβάλλει καθοριστικά στην υλοποίηση της δημοτικής πολιτικής, με προτεραιότητα την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών, κατοίκων και επισκεπτών. Προέτρεψε δε, τους Δημοτικούς Αστυνομικούς να επιτελέσουν το έργο τους με υψηλό αίσθημα ευθύνης, με αντικειμενικότητα και προσήλωση στη νομιμότητα.

Οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες.

Η πρώτη σχετίζεται με τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων που αφορούν:

α) στις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει ο οικείος δήμος,

β) σε συγκεκριμένες διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,

γ) στην λειτουργία των παιδότοπων,

δ) στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε καταστήματα ή επιχειρήσεις αρμοδιότητας του οικείου δήμου,

ε) στην εφαρμογή σχεδίων για την πολιτική προστασία,

στ) στην διενέργεια αυτοψίας για την έκδοση διοικητικών πράξεων και την σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής,

ζ) στην εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους

η) στην προστασία της δημοτικής περιουσίας από πράξεις φθοράς

θ) στην διατάραξη της λειτουργίας των υπηρεσιών του δήμου,

ι) στην ύπαρξη οικοδομικών αδειών για τις εργασίες που προβλέπεται και στην ασφάλεια από τις επικίνδυνες οικοδομές,

ια) στην πώληση και κατανάλωση προϊόντων καπνού,

ιβ) στην επίδοση των πάσης φύσεως εγγράφων του οικείου δήμου ή άλλων δημοτικών αρχών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου,

ιγ) στην βεβαίωση κατ’ οίκον του γνησίου της υπογραφής για φυσικά πρόσωπα με κινητικά προβλήματα, υπερήλικες ή ασθενείς,

ιδ) στα ζώα συντροφιάς.

Η Δεύτερη κατηγορία αρμοδιοτήτων, έχει να κάνει με τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων που αφορούν:

α) στην υπαίθρια διαφήμιση,

β) στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές.

Η Τρίτη κατηγορία αρμοδιοτήτων, περιλαμβάνει τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων που αφορούν:

α) στην αδειοδότηση ή γνωστοποίηση λειτουργίας καταστημάτων αρμοδιότητας δήμων,

β) στην ηχορύπανση και στην κοινή ησυχία και στην λειτουργία μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.),

γ) στο ωράριο λειτουργίας Κ.Υ.Ε και λοιπών εμπορικών καταστημάτων,

δ) στη λειτουργία εμποροπανηγύρεων, εποχικών υπαίθριων αγορών και λοιπών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, προβλέφθηκε η δυνατότητα επιλογής άσκησης πρόσθετων αρμοδιοτήτων, που μπορούν να ανατεθούν στην Δημοτική Αστυνομία με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.