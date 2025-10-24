Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο οι εξαρτημένοι έφηβοι της Ελλάδας

Σε Ρέθυμνο και Χανιά η μεγαλύτερη κατανάλωση αλκοόλ από νέους.
Το αλκοόλ, ο καπνός, ο ηλεκτρονικός τζόγος, οι ουσίες είναι στην καθημερινότητα πολλών εφήβων στην Κρήτη. «Όταν πίνεις 5 ποτά στην καθισιά σου, είναι πρόβλημα, πρόβλημα είναι να ασχολείσαι όλη μέρα και με τα ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια», λέει στην «Π» ο ψυχίατρος, επιστημονικός συνεργάτης του Αλκοολογικού Ιατρείου του ΠΑΓΝΗ και του Εργαστηρίου Αλκοολογίας της Ιατρικής Σχολής, Βαγγέλης Γρινάκης.
Ο ψυχίατρος Βαγγέλης Γρινάκης
Αφορμή για τη συζήτηση μαζί του, η πανευρωπαϊκή μελέτη ESPAD 2024, που ρίχνει φως στη συμπεριφορά των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών σε 37 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.
Απαντήσεις στα ερωτηματολόγια, σύμφωνα με τον κ. Γρινάκη έδωσαν και μαθητές από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και τα Χανιά, οι οποίοι συμμετείχαν στην έρευνα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διακρατική μελέτη του είδους της, με 113.883 συμμετέχοντες, που καταγράφει τις τάσεις στη χρήση αλκοόλ, καπνού, ψυχοδραστικών ουσιών και άλλων εξαρτήσεων.
Τι δείχνει η μελέτη
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της, οι Έλληνες έφηβοι υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σχεδόν σε όλους τους δείκτες που αφορούν το κάπνισμα. Συγκεκριμένα, το 54% δηλώνει ότι έχει καπνίσει παραδοσιακό ή ηλεκτρονικό τσιγάρο, έναντι 48% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ σημαντικά υψηλότερο ποσοστό αναφέρει ότι έχει «εύκολη πρόσβαση» στα προϊόντα αυτά.
Όσον αφορά στο αλκοόλ, η πρόσβαση για τους εφήβους στην Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ευκολότερες πανευρωπαϊκά.
Αν και η συνολική κατανάλωση βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 25 ετών, οι 16χρονοι εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά σε σχεδόν όλες τις επιμέρους κατηγορίες: κατανάλωση τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους, κατανάλωση τον τελευταίο μήνα, υπερβολική κατανάλωση, με 5 ή περισσότερα ποτά σε μία βραδιά και περιστατικά μέθης.
Τα δύο τελευταία στοιχεία παρουσιάζουν σαφή ανοδική πορεία την τελευταία πενταετία. Όσον αφορά στις παράνομες ουσίες, τα ελληνικά ποσοστά είναι πλέον ίσα ή και οριακά υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Εξίσου ανησυχητική είναι η εικόνα στα τυχερά παιχνίδια και στα στοιχήματα, καθώς η Ελλάδα κατατάσσεται στις υψηλότερες θέσεις πανευρωπαϊκά, με το 11% των εφήβων να δηλώνουν συμμετοχή, έναντι του 6% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
Στο Ρέθυμνο και τα Χανιά το μεγαλύτερο πρόβλημα με το ποτό
Ο ίδιος σημείωσε ότι αναφορικά με το ποτό, υπάρχει πτωτική τάση, αλλά το πρόβλημα στην Κρήτη παραμένει και είναι σοβαρό, κυρίως στο Ρέθυμνο, ενώ ακολουθούν τα Χανιά και το Ηράκλειο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει στην «Π» ο Βαγγέλης Γρινάκης, μελέτη που έγινε το 2019 από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας δείχνει ότι: μεταξύ των Περιφερειών, στη Δυτική Μακεδονία και την Κρήτη καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά εφήβων, που θεωρούν εύκολη την πρόσβαση σε οινοπνευματώδη ποτά.
Σε υψηλότερο ποσοστό οι μαθητές στην Κρήτη και σε χαμηλότερο στη Θεσσαλία αναφέρουν ότι υπάρχει κάποιο κοντινό τους πρόσωπο το οποίο, κατά τη γνώμη τους, πίνει υπερβολικά.
Η συντριπτική πλειονότητα (93,4%) των μαθητών Λυκείου στην Ελλάδα αναφέρουν ότι έχουν εύκολη πρόσβαση σε οινοπνευματώδη ποτά και ότι έχουν καταναλώσει αλκοόλ τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους (92,5%), ενώ επτά στους 10 (70,2%) έχουν καταναλώσει αλκοόλ τις 30 τελευταίες ημέρες από τη διεξαγωγή της έρευνας.
Σημαντική μερίδα των μαθητών (σχεδόν 2 στους 5 -38,3%) αναφέρουν ότι πολύ πρόσφατα ήπιαν 5 ή περισσότερα ποτά στη σειρά τουλάχιστον μία φορά, ενώ ένας στους 9 (11, 7%) τουλάχιστον τρεις φορές.
«Δεν αναφερόμαστε μόνο στο κρασί και στη ρακί, αλλά στο ουίσκι, τη βότκα και όλα τα “σκληρά” ποτά, που δημιουργούν στον οργανισμό σοβαρότατα προβλήματα υγείας, κίρρωση του ήπατος, καρκίνο του ήπατος και πολλά άλλα», έχει επισημάνει ο διευθυντής ΕΣΥ γαστρεντερολόγος-ηπατολόγος του ΠΑΓΝΗ, κ. Δημήτρης Σαμωνάκης.
Ο ίδιος υπογράμμισε ότι, στις περισσότερες των περιπτώσεων, όσοι απέκτησαν εξάρτηση από το αλκοόλ, αυτό συνέβη σχεδόν χωρίς να το καταλάβουν.
Λίγοι ζητούν βοήθεια
«Πολλοί έφηβοι μαζί με τις οικογένειες τους συμμετέχουν στα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ “Αριάδνη”, γιατί έχουν εξαρτήσεις από το ίντερνετ, τα τυχερά παιχνίδια, τις ουσίες (κυρίως κάνναβη), το αλκοόλ» επεσήμανε ο επιστημονικός συνεργάτης του Αλκοολογικού Ιατρείου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, επισημαίνοντας ότι και πάρα πολλοί άλλοι δεν έχουν ζητήσει βοήθεια και συνεχίζουν τις καταχρήσεις.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ