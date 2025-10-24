Η διαθήκη εκατομμυρίων και η κόντρα ανιψιού και αλλοδαπής φροντίστριας

Στα δικαστήρια κρίνεται η ισχύς της διαθήκης με τη μεγάλη περιουσία.
Μια δικαστική μάχη… εκατομμυρίων αναμένεται να τραβήξει την προσοχή των πολιτών και των νομικών τις επόμενες ημέρες στο Ηράκλειο, καθώς ένα ζήτημα αμύθητης κληρονομίας, το οποίο εμπλέκει τον στενό συγγενή ενός ηλικιωμένου επιχειρηματία που δεν είναι πλέον στη ζωή και μία γυναίκα από την Αλβανία με τα τρία της παιδιά, φτάνει στα δικαστήρια για δεύτερη φορά.
Η υπόθεση δεν είναι απλώς μια διαμάχη για χρήματα, αλλά για μία εκληφθείσα ως τεράστια περιουσία. Ο ηλικιωμένος, πρώην διευθυντής σε δημόσια υπηρεσία της Κρήτης, φέρεται να άφησε ως κληρονομιά στη γυναίκα που τον φρόντιζε, τα τελευταία χρόνια της ζωής του και στις τρεις κόρες της, έξι επιχειρήσεις, σε κάποιες από τις πιο ακριβές και προνομιούχες περιοχές του Ηρακλείου. Χώροι «φιλέτα» με ασύλληπτη αξία, που εκτοξεύουν την περιουσία του αποθανόντος στα ύψη.
Η υπόθεση αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς η διαθήκη του ηλικιωμένου, που άφησε όλα του τα ακίνητα και τις επιχειρήσεις στη γυναίκα από την Αλβανία που ήταν η φροντίστριά του, αμφισβητείται από τον μοναδικό συγγενή του, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο ηλικιωμένος συνέταξε τη διαθήκη, ενώ είχε διαγνωστεί με άνοια.
Με ιατρικές γνωματεύσεις και βεβαιώσεις, ο συγγενής προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, ισχυριζόμενος ότι η διαθήκη συντάχθηκε εν μέσω σοβαρών ψυχικών και νοητικών διαταραχών του ηλικιωμένου, και άρα δεν μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη.
Η διαμάχη φτάνει στα δικαστήρια, με την πλευρά της γυναίκας και των παιδιών της να καταγγέλλουν τις γνωματεύσεις των γιατρών δημόσιων νοσοκομείων ως προϊόν απάτης, τονίζοντας ότι η υπογραφή της διαθήκης έγινε, ενώ ο ηλικιωμένος ήταν σε πλήρη νοητική διαύγεια. Η μήνυση που κατατέθηκε από την πλευρά του συγγενή απορρίφθηκε από τα δικαστήρια, και έτσι η υπόθεση οδηγείται στον δεύτερο βαθμό, για να κριθεί αν η διαθήκη θα παραμείνει σε ισχύ ή αν θα ανατραπεί.
Η έκβαση αυτής της δικαστικής αντιπαράθεσης θα έχει σημαντικές συνέπειες για τα εμπλεκόμενα μέρη, καθώς η αξία των ακινήτων και των επιχειρήσεων σε κάποιες από τις πιο περιζήτητες περιοχές του Ηρακλείου, φτάνει σε ύψη που μπορούν να αλλάξουν ολόκληρες ζωές…
