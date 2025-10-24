Ψηλορείτης: Εντυπωσιάζει ο θόλος στο Αστεροσχολείο του Σκίνακα (βίντεο)

Έρχεται ήπια τουριστική ανάπτυξη στην ορεινή Κρήτη.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα έργα για την κατασκευή του Αστεροσχολείου του Σκίνακα, μιας νέας εκπαιδευτικής υποδομής που θα αναβαθμίσει σημαντικά τη λειτουργία του Αστεροσκοπείου και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την εκπαίδευση, την επιστήμη και τον ήπιο τουρισμό στην Κρήτη.
Το νέο κτήριο θα διαθέτει αίθουσα 85 θέσεων με σκηνή, καθώς και εγκατάσταση μικρού τηλεσκοπίου με ρομποτικά συνδεδεμένο θόλο, από όπου θα πραγματοποιούνται παρουσιάσεις και παρατηρήσεις του ουρανού κατά τις «Ημέρες Κοινού». Το Αστεροσχολείο, με προϋπολογισμό περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης.
Αυτές τις μέρες ολοκληρώθηκε ένα σημαντικό στάδιο των εργασιών, καθώς τοποθετήθηκε ο θόλος του κτηρίου – ένα από τα βασικά στοιχεία του σχεδιασμού του. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το έργο θα ολοκληρωθεί και θα είναι έτοιμο προς χρήση το καλοκαίρι του 2026, ανοίγοντας νέους ορίζοντες για την εκλαΐκευση της αστρονομίας και τη φιλοξενία εκπαιδευτικών δράσεων.
Παράλληλα, σε συνεργασία του Αστεροσκοπείου με τον Δήμο Ανωγείων, η Περιφέρεια χρηματοδότησε με 700.000 ευρώ τα έργα διαπλάτυνσης του δρόμου που συνδέουν τα Ανώγεια με το Σκίνακα. Οι εργασίες διαπλάτυνσης και ασφαλτόστρωσης έχουν ολοκληρωθεί, διευκολύνοντας την πρόσβαση προς την κορυφή του Ψηλορείτη.
Ο Δήμος Ανωγείων μεριμνά, επίσης, για την ηλεκτροδότηση του Αστεροσκοπείου, το οποίο λειτουργεί αποκλειστικά με φωτοβολταϊκά συστήματα.
Ο Δήμαρχος Ανωγείων, Σωκράτης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στο Cretalive έκανε λόγο για «ένα πραγματικά δύσκολο κατασκευαστικά έργο στα 1700 μέτρα υψόμετρο» ενώ αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο πείσμα του εργολάβου αλλά βέβαια και στην άψογη συνεργασία του προσωπικού του Αστεροσκοπείου Σκίνακα με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. «Προσπαθούμε να επιτύχουμε την ολοκλήρωση του έργου -κάτι το οποίο ευχόμαστε να ολοκληρωθεί τη νέα θερινή σεζόν- ώστε να μπορέσει να επιτελέσει το σκοπό για τον οποίο κατασκευάζεται», κατέληξε ο κ. Κεφαλογιάννης.
Όλα τα παραπάνω έργα αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο αστροτουρισμός, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν την επιστήμη του ουρανού και να συνδυάσουν την εμπειρία αυτή με την παραδοσιακή ζωή των Ανωγείων και των μιτάτων της ευρύτερης περιοχής.
