Πάνος Ρούτσι: «Φοβόμαστε μην πειράξουν τον τάφο του παιδιού μου χωρίς να το γνωρίζουμε»

Ο Πάνος Ρούτσι μίλησε στους δημοσιογράφους σχετικά με την εκταφή του γιου του, Ντένις.

Μία πολύ σοβαρή καταγγελία, μιλώντας στους δημοσιογράφους, έκανε ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος τις τελευταίες δύο εβδομάδες πραγματοποιεί απεργία πείνας στην πλατεία Συντάγματος, ζητώντας την εκταφή του γιου του, Ντένις.

«Φοβόμαστε ότι θα πειράξουν τον τάφο του παιδιού, χωρίς να το γνωρίζουμε. Αυτό που θέλω να πω, είναι να μην τολμήσουν να πειράξουν τον τάφο του παιδιού μου» κατήγγειλε ο Πάνος Ρούτσι, που «έχασε» τον γιο του στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών.

«Θέλω να πω μόνο δύο λόγια, όσον αφορά την υπόθεση. Δεν έχω καμία ενημέρωση, οι εισαγγελείς απουσιάζουν από τα πόστα τους. Δεν μας δίνουν πρόσβαση στη δικογραφία και δεν μας ενημερώνουν. Οι δικηγόροι μας, αυτήν τη στιγμή,

βρίσκονται στη Λάρισα και όλοι οι εισαγγελείς λείπουν» είπε ακόμη ο Πάνος Ρούτσι.

 

Πάνος Ρούτσι: Κύμα αλληλεγγύης στον απεργό πείνας

Μαζικές συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και 46 πόλεις της Ελλάδας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής, μετά από κάλεσμα που απηύθυνε ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι, ο οποίος ζητάει την εκταφή του γιου του Ντένις, ο οποίος χάθηκε στην τραγωδία στα Τέμπη.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όπου ο Πάνος Ρούτσι διανύει τη 15η ημέρα απεργίας πείνας. Πλήθος σωματείων, φορέων και πολιτών εξέφρασαν τη στήριξή τους, ενώ ο ίδιος επανέλαβε ότι θα φτάσει μέχρι τέλους.

Μεταξύ άλλων οι διαδηλωτές μπροστά στη Βουλή είχαν πανό στο οποίο αναγράφονταν: «Δεν Έχουμε Οξυγόνο – Δικαιοσύνη, Παιδεία, Υγεία, Πολιτισμός, Ενημέρωση, Υποδομές».

Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε υπό βροχή αλλά με μεγάλη συμμετοχή συλλαλητήριο αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι. Πλήθος κόσμου με ομπρέλες, πανό και πλακάτ να διαδηλώνουν μαζί με φορείς, σωματεία και συλλόγους φοιτητών.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

