Η μεγάλη αλλαγή στο IRIS από 1η Νοεμβρίου: Για ποιους γίνεται υποχρεωτικό

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Από την 1η Νοεμβρίου η αποδοχή πληρωμών μέσω IRIS Payments γίνεται υποχρεωτική για όλα τα νομικά πρόσωπα.

Από την 1η Νοεμβρίου 2025, καθίσταται υποχρεωτική για όλα τα νομικά πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ) η δυνατότητα αποδοχής πληρωμών μέσω του συστήματος IRIS Payments, σύμφωνα με τη σχετική νομοθετική ρύθμιση. Μέχρι σήμερα, η υποχρέωση αφορούσε αποκλειστικά τις ατομικές επιχειρήσεις, ωστόσο από τον ερχόμενο Νοέμβριο επεκτείνεται υποχρεωτικά σε όλο το φάσμα των νομικών προσώπων.

Το IRIS Payments επιτρέπει στους καταναλωτές να πραγματοποιούν πληρωμές από οποιαδήποτε τράπεζα προς οποιονδήποτε επαγγελματικό λογαριασμό, άμεσα, χωρίς χρέωση διατραπεζικών εξόδων και εντός λίγων δευτερολέπτων.

Για την έγκαιρη συμμόρφωση, οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενεργοποιήσουν την υπηρεσία σε επαγγελματικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, μέσω της υπηρεσίας web banking ή με άμεση επικοινωνία με την τράπεζά τους.

Επιπλέον, σε περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει POS ή ePOS, απαιτείται αναβάθμιση του τερματικού ώστε να υποστηρίζει πληρωμές μέσω IRIS. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται από τον πάροχο της υπηρεσίας POS/ePOS.

Η μη συμμόρφωση με την υποχρέωση έως την 1η Νοεμβρίου 2025 συνεπάγεται την επιβολή προστίμου 1.500 ευρώ.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση αποκλειστικά οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν μόνο B2B συναλλαγές

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο άρθρο
Από 1η Οκτωβρίου τα ηλεκτρονικά ραντεβού στα νοσοκομεία – Όλες οι αλλαγές
Επόμενο άρθρο
Πάνος Ρούτσι: «Φοβόμαστε μην πειράξουν τον τάφο του παιδιού μου χωρίς να το γνωρίζουμε»
ΠΚ team
ΠΚ team
Στην Αθήνα η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι – Τέμπη και σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ στο μικροσκόπιο

ΠΚ team ΠΚ team -
Στην Ελλάδα η Λάουρα Κοβέσι για να διερευνήσει τις...

Πάνος Ρούτσι: «Φοβόμαστε μην πειράξουν τον τάφο του παιδιού μου χωρίς να το γνωρίζουμε»

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο Πάνος Ρούτσι μίλησε στους δημοσιογράφους σχετικά με την...

Από 1η Οκτωβρίου τα ηλεκτρονικά ραντεβού στα νοσοκομεία – Όλες οι αλλαγές

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι είπε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους για τις...

Η υπερθέρμανση των σπιτιών – Τι έδειξε έρευνα για την Κρήτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Η έρευνα απέδειξε πως οι συνθήκες διαβίωσης που επικρατούν...

