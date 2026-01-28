Παραλίγο τραγωδία σε σχολείο στην Κρήτη: Καταδικάστηκε ο οδηγός που τραυμάτισε παιδί υπό την επήρεια αλκοόλ!

Με ποινή φυλάκισης 11 μηνών και 15 ημερών με αναστολή, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 500 ευρώ, τιμωρήθηκε ο 48χρονος οδηγός που, οδηγώντας υπό την επήρεια μέθης, προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε σταθμευμένα οχήματα έξω από δημοτικό σχολείο στα Χανιά. Η απόφαση εκδόθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων, ενώ βασικός όρος για την αναστολή της ποινής είναι η παρακολούθηση και ολοκλήρωση προγράμματος απεξάρτησης από το αλκοόλ, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε το σφάλμα του, δηλώνοντας μετανιωμένος για όσα συνέβησαν και απευθύνοντας δημόσια συγγνώμη στην οικογένεια του 10χρονου παιδιού που τραυματίστηκε ελαφρά. Υποστήριξε ότι είχε μεταβεί στο σχολείο για να παραλάβει την κόρη του και ότι, όπως είπε χαρακτηριστικά, «από λάθος πάτησε απότομα το γκάζι», με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από την εισαγγελέα της έδρας στη σοβαρότητα του περιστατικού, επισημαίνοντας ότι μόνο από τύχη δεν υπήρξαν σοβαρότερα θύματα, καθώς την ώρα του τροχαίου υπήρχαν παιδιά στον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου. Η εισαγγελική πρόταση ήταν η ενοχή του 48χρονου, με ταυτόχρονη αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου, κάτι που τελικά έγινε δεκτό από το δικαστήριο. Από την πλευρά τους, οι παθόντες ανέφεραν ενώπιον της έδρας ότι επιθυμούν μια παραδειγματική αντιμετώπιση της υπόθεσης, με στόχο να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων περιστατικών. Τόνισαν, ωστόσο, πως δεν ζητούν την πραγματική φυλάκιση του οδηγού, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πατέρας τεσσάρων ανήλικων παιδιών και ο μοναδικός εργαζόμενος στην οικογένειά του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα επιστρέψει στο τιμόνι αν δεν αντιμετωπίσει ουσιαστικά το πρόβλημα εξάρτησης από το αλκοόλ.