ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περσείδες 2025: Κορυφώνεται η πιο “βροχή” διαττόντων αστέρων

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ένα κορυφαίο αστρολογικά φαινόμενο, η “βροχή” των Περσίδων, ολοκληρώνεται τις επόμενες μέρες και συγκεκριμένα την 13η Αυγούστου.

Αν και οι φετινές συνθήκες δεν θα είναι ιδανικές για την παρατήρηση των Περσείδων– της πιο θεαματικής βροχής μετεωριτών του καλοκαιριού- το διαστημικό φαινόμενο παραμένει ένα από τα κορυφαία αστρονομικά γεγονότα της χρονιάς.

Η πιο θεαματική “βροχή” μετεωριτών του καλοκαιριού, οι Περσείδες, όπως ονομάζονται, ολοκληρώνεται τις επόμενες μέρες.

Η “βροχή” αυτή των μετεωριτών, τείνει να είναι ένα από τα κορυφαία αστρονομικά γεγονότα της χρονιάς.

Παρότι οι συνθήκες φέτος δεν ήταν ιδανικές, οι οι παρατηρητές θα έχουν την ευκαιρία να δουν δεκάδες διάττοντες αστέρες, ειδικά κατά την κορύφωση του φαινομένου, τις πρώτες ώρες της 12ης και 13ης Αυγούστου.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Θερμότερος από το κανονικό αναμένεται ο Σεπτέμβριος...

0
Μακροπρόθεσμη πρόγνωση για τη μέση θερμοκρασία του Σεπτεμβρίου 2025. Οι...

«Τσιμεντένια ζούγκλα»: Το φαινόμενο της θερμικής νησίδας...

0
Καθώς οι καύσωνες πλήττουν την Ευρώπη, οι κάτοικοι των...

Θερμότερος από το κανονικό αναμένεται ο Σεπτέμβριος...

0
Μακροπρόθεσμη πρόγνωση για τη μέση θερμοκρασία του Σεπτεμβρίου 2025. Οι...

«Τσιμεντένια ζούγκλα»: Το φαινόμενο της θερμικής νησίδας...

0
Καθώς οι καύσωνες πλήττουν την Ευρώπη, οι κάτοικοι των...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
«Τσιμεντένια ζούγκλα»: Το φαινόμενο της θερμικής νησίδας που κάνει τις πόλεις στην Ευρώπη αφόρητα ζεστές
Επόμενο άρθρο
Θερμότερος από το κανονικό αναμένεται ο Σεπτέμβριος στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη
ΠΚ team
ΠΚ team
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Voucher για βιβλία από τη ΔΥΠΑ: Πότε είναι οι αιτήσεις και ποιοί είναι οι δικαιούχοι

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι αιτήσεις των δίκαιούχων και των παρόχων του προγράμματος...

Γυναίκες και εργασία: Πληρώνονται 200 ευρώ τουλάχιστον λιγότερο από τους άντρες

ΠΚ team ΠΚ team -
Αγεφύρωτο εξακολουθεί να παραμένει το μισθολογικό χάσμα ανάμεσα σε...

Τρόμος στις ΗΠΑ: Έκρηξη σε εργοστάσιο της US Steel – Άνθρωποι εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια

ΠΚ team ΠΚ team -
Η σφοδρή έκρηξη προκάλεσε την κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης...

Aνατιμήσεις στο κρέας λόγω των μέτρων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

ΠΚ team ΠΚ team -
Τον Ιούλιο οι τιμές των κρεάτων αυξήθηκαν κατά 6,2%...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST