Περσείδες 2025: Κορυφώνεται η πιο “βροχή” διαττόντων αστέρων

Ένα κορυφαίο αστρολογικά φαινόμενο, η “βροχή” των Περσίδων, ολοκληρώνεται τις επόμενες μέρες και συγκεκριμένα την 13η Αυγούστου.
Αν και οι φετινές συνθήκες δεν θα είναι ιδανικές για την παρατήρηση των Περσείδων– της πιο θεαματικής βροχής μετεωριτών του καλοκαιριού- το διαστημικό φαινόμενο παραμένει ένα από τα κορυφαία αστρονομικά γεγονότα της χρονιάς.
Η πιο θεαματική “βροχή” μετεωριτών του καλοκαιριού, οι Περσείδες, όπως ονομάζονται, ολοκληρώνεται τις επόμενες μέρες.
Η “βροχή” αυτή των μετεωριτών, τείνει να είναι ένα από τα κορυφαία αστρονομικά γεγονότα της χρονιάς.
Παρότι οι συνθήκες φέτος δεν ήταν ιδανικές, οι οι παρατηρητές θα έχουν την ευκαιρία να δουν δεκάδες διάττοντες αστέρες, ειδικά κατά την κορύφωση του φαινομένου, τις πρώτες ώρες της 12ης και 13ης Αυγούστου.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ