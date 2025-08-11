ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Θερμότερος από το κανονικό αναμένεται ο Σεπτέμβριος στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Μακροπρόθεσμη πρόγνωση για τη μέση θερμοκρασία του Σεπτεμβρίου 2025.

Οι τελευταίες μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις, που εκδόθηκαν στις αρχές Αυγούστου, δείχνουν ότι η θερμοκρασία του Σεπτεμβρίου σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη αναμένεται να είναι υψηλότερη από τα κανονικά επίπεδα της εποχής.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα (Εικόνα 1) του meteo.gr, σύμφωνα με το 83% των διαθέσιμων σεναρίων η μέση θερμοκρασία Σεπτεμβρίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά επίπεδα της εποχής (περίοδος αναφοράς: 1993-2016).

Συγκεκριμένα, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C, μεταξύ 1 και 2°C και άνω των 2°C είναι 42%, 32% και 9% αντίστοιχα. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C και άνω του 1°C είναι 16% και 1% αντίστοιχα. Η μέση τιμή των 400 σεναρίων είναι +0.84°C.

Συνολικά για την Ευρώπη, ο χάρτης της Εικόνας 2 απεικονίζει την απόκλιση της μέσης θερμοκρασίας Σεπτεμβρίου με βάση τη μέση τιμή των 400 σεναρίων. Όπως προκύπτει, θετικές αποκλίσεις αναμένονται σε όλη την ήπειρο, με τις μεγαλύτερες τιμές να εντοπίζονται στη Γαλλία και τα Βαλκάνια, όπου ξεπερνούν τον +1°C.

Η πρόγνωση αυτή βασίζεται σε συνολικά 400 πιθανά σενάρια από τα εξής 8 κέντρα πρόγνωσης: ECMWF (Ευρώπη), UKMO (Ηνωμένο Βασίλειο), Meteo-France (Γαλλία), JMA (Ιαπωνία), NCEP (ΗΠΑ), DWD (Γερμανία), CMCC (Ιταλία) και BOM (Αυστραλία), όπως παρέχονται από το Copernicus EU Climate Change Service της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τονίζεται ότι οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα και αποσκοπούν στην εκτίμηση της τάσης στη μηνιαία και εποχιακή εξέλιξη των μέσων καιρικών συνθηκών.

Επιπρόσθετα, οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας σε ημερήσια και τοπική βάση λόγω της επίδρασης κάθε είδους καιρικών συστημάτων ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τη μέση απόκλιση ενός μήνα σε μία ευρύτερη περιοχή.

Αξιολόγηση πρόγνωσης για τη μέση θερμοκρασία Ιουλίου 2025.
Όσον αφορά τον περασμένο Ιούλιο, η μέση θερμοκρασιακή απόκλιση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν +1.61°C, ενώ η μέση τιμή όλων των σεναρίων της μακροπρόθεσμης πρόγνωσης που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2025 ήταν +1.04°C.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα (Εικόνα 3), το μέγεθος της απόκλισης που παρατηρήθηκε είχε πιθανότητα 41% και ήταν το 2ο πιθανότερο πεδίο τιμών στη μακροπρόθεσμη πρόγνωση.

 

