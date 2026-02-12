Αναζήτηση
Πέθανε ο Αναστάσης Παπαληγούρας, πρώην υπουργός της ΝΔ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 78 ετών άφησε ο Αναστάσης Παπαληγούρας, ο οποίος
διετέλεσε υπουργός στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή.
«Ο Αναστάσης Παπαληγούρας αφήνει έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή του τόπου.
Υπηρέτησε την πατρίδα και την παράταξη με αξιοπρέπεια, μαχητικότητα και εντιμότητα,
εργάστηκε με συνέπεια για την ιδιαίτερη πατρίδα του και αγαπήθηκε από τους Κορίνθιους
συμπολίτες του. Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια
και τους οικείους του», ολοκληρώνει η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας.

Προηγούμενο άρθρο
Άγκυρα: Χτίζουν σε «ήρεμα νερά» Μητσοτάκης – Ερντογάν – Τα επτά κείμενα που υπογράφηκαν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
