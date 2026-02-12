Πέθανε ο Αναστάσης Παπαληγούρας, πρώην υπουργός της ΝΔ

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 78 ετών άφησε ο Αναστάσης Παπαληγούρας, ο οποίος

διετέλεσε υπουργός στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή.

«Ο Αναστάσης Παπαληγούρας αφήνει έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή του τόπου.

Υπηρέτησε την πατρίδα και την παράταξη με αξιοπρέπεια, μαχητικότητα και εντιμότητα,

εργάστηκε με συνέπεια για την ιδιαίτερη πατρίδα του και αγαπήθηκε από τους Κορίνθιους

συμπολίτες του. Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια

και τους οικείους του», ολοκληρώνει η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας.