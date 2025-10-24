Πετρούνιας: «Κάποιες φορές κερδίζεις και κάποιες φορές μαθαίνεις, έτσι είναι ο Πρωταθλητισμός»

Την 5η θέση κατέκτησε στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ο Έλληνας πρωταθλητής και έδωσε το δικό του μήνυμα για τη συνέχεια και τον ξεκάθαρο στόχο του, τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.
Δεν τα κατάφερε ο Λευτέρης Πετρούνιας να ανέβει στο βάθρο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, αφού έμεινε τελικά 5ος στον τελικό των κρίκων στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.
Ο Έλληνας πρωταθλητής μέσα από τα sosial media, έδωσε το δικό του μήνυμα για τη συνέχεια ξεκαθαρίζοντας, ότι ο βασικός του στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028.
Λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα με ανάρτηση του, έδειξε την απογοήτευση του για το γεγονός ότι δεν βρέθηκε στο βάθρο των νικητών, αλλά φρόντισε να στείλει το μήνυμα για τη συνέχεια θέτοντας από τώρα ως στόχο το Λος Άντζελες και τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Αναλυτικά το ποστάρισμα του Πετρούνια:
Κάποιες φορές κερδίζεις και κάποιες φορές μαθαίνεις , έτσι είναι ο Πρωταθλητισμός !
Διορθώνουμε ό,τι χρειάζεται τώρα γιατί έχουμε πολλή δουλειά μέχρι το LA2028 !
Ευχαριστώ την οικογένειά μου που είναι πάντα δίπλα μου και όσους με στηρίζουν !
Προχωράμε δυναμικά», κατέληξε.
